Come pulire gli indumenti che hanno cattivo odore dopo lo sport: il lavaggio non basta, ecco in che modo risolvere

L’attività fisica è fondamentale nella vita, al pari di una sana alimentazione e della cura di sé. Fare movimento ci aiuta a preservare il nostro organismo, mantenerci in salute e, ovviamente, ognuno di noi può scegliere lo sport o la tipologia di attività a cui dedicarsi in base a gusti ed esigenze personali. Chiunque vi si cimenti con regolarità sa bene che, quando arriva il momento di igienizzare gli indumenti che abbiamo usato, il classico lavaggio non basta. Come eliminare il cattivo odore?

Sudore, terreno, polvere, sporcizia di ogni genere. Quando facciamo attività fisica, che sia in palestra o al parco, i nostri abiti si impregnano di ogni tipo di sostanza. Igienizzare i capi, disinfettarli, è fondamentale per la nostra salute e il nostro benessere. A volte, però, la lavatrice da sola non è sufficiente.

Cattivo odore sugli indumenti dopo aver fatto sport: il segreto per eliminarlo

Al di là di una questione estetica, non è certo bello ritrovarsi con t-shirt e simili con aloni e macchie di vario genere. Pulire a fondo i capi ci permette di eliminare germi e batteri che possono diventare pericolosi per la nostra salute. A tutti piace indossare indumenti freschi e profumati di bucato, ma di sicuro vi è capitato di procedere al lavaggio di un capo sportivo e rendervi conto, una volta uscito dalla lavatrice, che la puzza è rimasta incollata. Come ovviare al problema?

Ebbene, ciò che dobbiamo fare è solo pazientare un pochino e aggiungere un passaggio alle nostre abitudini. Questo perché, prima di andare a mettere l’abito in lavatrice, dovremo lasciarlo in ammollo per almeno un’ora o due in una bacinella con acqua fredda e un ingrediente particolare. Di che si tratta? Semplice aceto, quello di cui ci serviamo tanto in cucina quanto per le pulizie domestiche.

Oltre a disinfettare ed essere un prezioso alleato contro le macchie, infatti, questo prodotto ha anche la capacità di assorbire gli odori e farà in modo che la puzza sia sparita dal tessuto ancor prima che procediamo con il lavaggio. Infine, per assicurarci un profumo irresistibile, aggiungiamo al cestello o direttamente alla vaschetta dei detersivi qualche goccia di un olio essenziale a nostro gusto. Il loro aroma intenso persisterà a lungo sui capi anche dopo l’asciugatura.