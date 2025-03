Come personalizzare una stanza in affitto a basso costo, idee facili da copiare

Vi diamo delle idee per dare un tocco personale ad una stanza in affitto senza spendere un occhio della testa.

Se volete sapere come personalizzare una stanza in affitto a basso costo siete nel posto giusto, andiamo a vedere alcuni consigli per arredare la camera con un budget ridotto.

Non sempre si può contare su grosse cifre per arredare una stanza in affitto quindi bisogna valutare prima di tutto la somma di cui si può disporre per effettuare degli abbellimenti senza spendere troppo. Ma non temete, anche con poco denaro è possibile dare dei tocchi personali per migliorare l’estetica dell’ambiente.

Di seguito potrete quindi scoprire tante idee per rendere unico lo spazio seguendo la vostra fantasia e creatività.

Idee per personalizzare una stanza in affitto a basso costo

Dare dei tocchi personali ad una camera significa fare in modo che rispecchi i propri gusti estetici. Non sempre in una stanza in affitto è possibile osare effettuando dei cambiamenti radicali come ad esempio sostituire i mobili. Cosa per altro che in genere non si è portati nemmeno a fare visto che non si tratta di casa propria e investire in tal senso molte volte non vale proprio la pena. Tuttavia si può comunque agire per migliorare l’estetica generale. Come? Facciamo degli esempi.

In una stanza in affitto è sempre possibile cambiare il colore delle pareti, la cosa importante è infatti lasciare poi la camera come era in origine, quindi potrete poi imbiancarla nuovamente quando sarà il momento di andare via. Allora scegliete i colori di tendenza, comprate rulli, pennelli e tutto l’occorrente per pitturare le pareti e datevi da fare!

Se non volete cambi drastici potete puntare su piccoli elementi da applicare sui muri, come ad esempio degli stickers che si illuminano al buio o delle stampe artistiche da incorniciare. Se vi piacciono i puzzle potete scegliere un soggetto che vi piace, completarlo quindi nel tempo libero per poi incorniciarlo e abbellire la parete dalla parte della testiera del letto.

Un’altra cosa che potete fare è puntare sui tessili. Ad esempio una coppia di tende nuove alle finestre da abbinare a un tappeto nelle stesse tonalità è una buona idea per dare un look completamente diverso alla stanza. E poi potete completare il tutto con dei cuscini decorativi da sistemare sul letto scegliendoli nelle forme più stravaganti e con colori divertenti e allegri.

Anche delle catene di luci led o una lampada da tavolo con luce soffusa da sistemare sul comodino renderanno la camera più accogliente e rilassante durante le serate. Infine vi suggeriamo di leggere anche il nostro approfondimento sulle idee low cost per arredare casa, dove potrete trovare altri spunti per ottenere un effetto “wow” assicurato!