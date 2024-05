Come nascondere le imperfezioni del viso, i consigli degli esperti

Nel caso in cui il tuo viso abbia qualche brufolo, macchia o piccole imperfezioni della pelle, se così possiamo chiamarle, il make up potrebbe aiutarti a creare un incarnato più omogeneo e luminoso.

Ovviamente applicare del make up sopra un viso con tendenza acneica è più che sconsigliato, quindi nel caso in cui tu abbia macchie importanti e un’acne abbastanza intensa, il suggerimento è quello di rivolgersi quanto prima ad un professionista del settore. Il dermatologo ti aiuterà a trovare la giusta cura per le tue irregolarità del viso.

Ora non ti resta che scoprire come nascondere le cosiddette imperfezioni del viso!

Come truccare la pelle per nascondere brufoli e occhiaie

Se hai qualche brufoletto sul viso e desideri nasconderlo con il make up, devi assolutamente seguire alcune accortezze, altrimenti rischi di metterlo ancora più in risalto.

Prima di tutto, indipendentemente dall’imperfezione da coprire, è fondamentale procedere con una adeguata skincare. Dopo aver deterso il viso e idratato con una crema, applica un primer per creare una base per il trucco a lunga durata e per ottenere un incarnato più uniforme.

Se il viso appare più arrossato vicino al brufolo, devi applicare un correttore verde. Dopodiché è importante procedere con un fondotinta coprente. Utilizza un pennello apposito, quindi muovilo dal basso verso l’alto per creare un effetto contouring. Fissa il tutto con la cipria.

Per quanto riguarda le occhiaie, invece, è importante individuare il loro colore. Se le occhiaie tendono al viola dovrai applicare un correttore giallastro, mentre se tendono al blu dovrai rimediare un correttore arancio. Picchietta il correttore sulla zona interessata, dopodiché è importante fissare il make up con della cipria in polvere leggera. Non dimenticare che prima di tutto ciò dovrai trattare la zona con un buon contorno occhi!

Le macchie del viso, specialmente quelle che tendono al marrone, possono essere coperte con un buon fondotinta ad alta coprenza. Privilegia i prodotti fluidi in quanto possono essere lavorati molto più facilmente grazie alla loro texture leggera. Per coprire macchie e varie imperfezioni si stendono in maniera molto più uniforme rispetto ai prodotti in polvere.

Una pelle del viso spenta e opaca può essere illuminata e idratata con l’applicazione di un solo prodotto, ovvero la BB cream. Mentre per nascondere rughe e segni dell’invecchiamento può tornare utile un fondotinta satinato da applicare solamente solo sulla zona interessata. Con queste piccole accortezze potrai ottenere un make up semplice e perfetto!