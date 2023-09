Contouring e bronzing, quali sono le differenze: a cosa servono, come procedere e quali prodotti scegliere

Contouring e bronzing sono effetti make up molto gettonati, tuttavia si eseguono diversamente e permettono di ottenere delle linee diverse.

Il contouring è ormai gettonatissimo per Jennifer Lopez, un modo per scolpire le linee del viso e quindi camuffare i punti critici ed esaltare quelli che invece si ritengono migliori.

Del bronzing invece si parla molto meno e qualcuno tende anche a fare confusione ma sono due pratiche differenti, che si possono anche fare a casa.

Contouring e bronzing: come si fanno e quali sono le differenze

Due tecniche di make up modellanti, il contouring permette di lavorare con la tridimensionalità e quindi andare, mediante l’uso di luci e ombre, a camuffare ed esaltare i punti come un naso un po’ sporgente oppure gli zigomi. Il bronzing invece è differente e permette di andare ad esaltare la pelle, l’effetto finale è baciata dal sole quindi l’obiettivo è dare quel tocco di colore come da leggera abbronzatura.

Per eseguirle servono tecniche diverse, il contouring è più difficile e si gioca tutto con i pennelli giusti. Se le sfumature non sono corrette, alla fine non si vede la differenza. Occorrono quelli molto piccoli, in un set ci sono sempre e solitamente sono poco utilizzati ma per questo tipo di tecnica sono perfetti e più precisi. Si vanno a fare linee scure per marcare e oscurare quindi nei punti da coprire, quelle chiare per esaltare, ad esempio in corrispondenza degli zigomi, si passa un colore di terra molto chiaro e luminoso nelle aree da ampliare. Quindi possono differire, a chi il mento, chi il naso, chi la fronte basta solo tracciare prima le linee e poi sfumare.

Per l’effetto bronzer invece ci si concentra in prossimità degli zigomi, in questo caso bisogna scegliere una terra leggermente più scura del proprio incarnato, non completamente di un altro colore altrimenti si fa l’effetto maschera. Si va ad applicare lateralmente al naso e poi fino alla linea dei capelli e anche sulla fronte e si stende con un pennello. L’abilità deve essere quella di fare linee continue. La pelle sembrerà dorata e quindi abbronzata, si può pensare ad un pennello da blush per l’effetto oppure il Powder.

Non sono difficili, basta solo un po’ di attenzione quando si creano le linee. Per il contouring vanno usati pennelli differenti per le linee chiare e quelle scure, quindi prodotti che siano nettamente diversi come colore, non vicini cromaticamente altrimenti l’effetto è nullo.