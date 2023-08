Come avere zigomi alti effetto modelle: come funziona la tecnica farfalla, trend di questa estate

Per avere zigomi perfetti come quelli sfoggiati dalle modelle la soluzione è la tecnica a farfalla che consente un risultato eccellente.

C’è chi ha zigomi pronunciati e chi invece li ritocca un po’ per ottenere un effetto vistoso, dando un certo volume. Il risultato è quello di Bella Hadid, Angelina Jolie, Kate Moss che hanno un viso molto scolpito. Non sempre è merito della chirurgia anche se, così definiti fanno pensare proprio a quello. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di semplice trucco.

Si può fare a casa, semplicemente scegliendo un prodotto perfetto in base al proprio incarnato quindi leggermente più scuro ma non scurissimo altrimenti si nota troppo il trucco e non è molto gradevole da vedere.

Zigomi alti effetto modelle: come farli con il make up

Per creare l’effetto zigomi perfetti c’è un trend che sta spopolando sui social, che rivela come crearli anche a casa quindi senza l’ausilio di un professionista del settore. Oltre al contouring tanto amato dalle star come Jennifer Lopez per giocare con tonalità chiare e scure e dare volume al volto, ci sono anche altri modi per dare vita a quello che si chiama “effetto farfalla”.

Per crearlo basta semplicemente stendere un po’ di prodotto sul dorso della mano, esattamente ad angolo tra polso e metatarso. A quel punto, appoggiare quella zona direttamente sulle linee del viso e stendere. Un tutorial molto semplice la cosa importante è non sbagliare, non fare troppa pressione o mettere troppo colore. Sarà proprio la forma della mano a dare il giusto risalto e la forma corretta al viso. Si appoggia quella parte della mano sul viso e poi si fa un movimento rapido stendendo il colore, senza esitare altrimenti quella parte risulta poi più scura.

Una tecnica molto facile da applicare e anche da fare al mattino prima di correre in ufficio perché servono pochi istanti. Per la scelta del prodotto da applicare si può valutare una terra o comunque un prodotto non liquido perché in questo modo si riesce a stendere bene e soprattutto ha una tenuta decisamente più lunga in corso d’opera rispetto ai prodotti in crema che tendono a sciogliersi nella giornata.

In questo modo si seguirà la linea del viso andando semplicemente a marcare proprio la zona sotto agli zigomi. Il passaggio della mano deve essere verso l’esterno, quindi tendendo alle tempie e deve essere un movimento netto e deciso ma comunque con un tono di colore giusto, sistemato tutto su quella zona della mano (non troppo e non troppo poco).