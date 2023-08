Pelle abbronzata, come truccarla senza esagerare: così valorizzi la tua tintarella

Come truccare la pelle abbronzata: le dritte per un make up infallibile e gli errori (molto frequenti) da non commettere.

Uno dei numerosi pro legati della stagione estiva è quello relativo all’abbronzatura. Un vantaggio grande quanto una casa per chi non ama particolarmente truccarsi. La pelle dorata ti consente di non dedicare molto tempo al make up, poiché in molti casi appare perfetta e dall’aspetto più uniforme. C’è chi, però, anche nei giorni più caldi non rinuncia alla sua beauty routine e non è affatto una cattiva idea: la pelle abbronzata può essere valorizzata alla grande con i giusti prodotti.

Il segreto è seguire gli step correttamente e non commettere alcuni errori, purtroppo frequenti, che comprometteranno il risultato finale. La regola numero uno è idratare il più possibile la pelle, che, a causa del sole, potrebbe essere più secca del solito. L’applicazione della crema prima di applicare il make up è d’obbligo, poi al via col trucco più luminoso dell’anno.

Sole e make up: i consigli per truccare la pelle abbronzata

La beauty routine dell’estate, spesso, è differente da quella che ci accompagna nei mesi più freddi. Soprattutto per quanto riguarda il make up, che non può e non deve essere lo stesso quando il nostro viso inizia a colorarsi. Il fondotinta chiarissimo che hai acquistato a Natale? Vietato applicarlo in estate.

Uno degli errori più frequenti nei make up estivi è proprio quello legato al fondotinta. Se proprio vuoi utilizzare questo prodotto anche in estate, dovrai optare per una tonalità più scura, che si adatti al tuo incarnato estivo (lo stesso discorso vale per il correttore). Il consiglio, però, è quello di servirsi di fondotinta sì coprenti, ma abbastanza leggeri, dal finish super naturale. Sì a blush e bronzer, per esaltare il più possibile la zona delle guance: puoi osare con prodotti dalla texture dorata, per conferire maggiore luminosità ai tuoi lineamenti. In questo senso, anche gli illuminanti svolgeranno un compito esemplare, da applicare in particolare su zigomi e naso. E le labbra?

Parola d’ordine: rosso fuoco. Il rossetto rosso è l’ideale per valorizzare al meglio la pelle baciata dal sole, ma saranno perfette anche le sfumature di corallo, vinaccio o arancione. Per le amanti della semplicità, però, c’è il ‘jolly’ col quale non si sbaglia mai: il gloss trasparente. Quanto agli occhi, per le appassionate di smokey eye è questo il momento giusto dell’anno per sperimentare nuove sfumature, utilizzando anche colori vivaci come il blu o il verde. Sì anche ad ombretti nude o glitterati, abbinati al semplice (ma preziosissimo) mascara.