Come lavorare a Londra e guadagnare uno stipendio di 2.500 euro al mese: attenzione ai costi

Vivere e lavorare a Londra potrebbe essere più facile di quanto sembri: ecco a cosa pensare prima di valutare il trasferimento all’estero.

L’Inghilterra, nonostante la Brexit, rimane un paese dalle opportunità lavorative ampie e diversificate. Londra, in particolare, offre un mercato del lavoro dinamico e ricco di opportunità. Gli uffici del lavoro, noti come Job Center, si sono dimostrati efficienti nel fornire proposte di lavoro in tempi rapidi ai cittadini stranieri, facilitando l’inserimento nel mondo lavorativo. A differenza di altre nazioni, inoltre, non è necessario stipulare costose assicurazioni private per accedere alle cure mediche. Questo rappresenta un notevole risparmio per chi si trasferisce in Inghilterra.

Anche il sistema educativo inglese è rinomato a livello mondiale. Dalle scuole private prestigiose alle università di eccellenza, l’Inghilterra offre un’istruzione di alta qualità, e anche se alcune scuole possono risultare molto costose, garantiscono spesso una formazione di alto livello che favorisce l’accesso a lavori di prestigio. La meritocrazia è una caratteristica fondamentale dell’ambiente lavorativo inglese, dove l’impegno e la dedizione vengono riconosciuti e premiati, offrendo opportunità di crescita professionale e avanzamento di carriera.

Londra: come trasferirsi e lavorare

Le sfide da affrontare se si vuole lavorare in Inghilterra includono invece il clima, tipicamente umido e temperato, che può risultare un cambiamento drastico per chi proviene da una nazione mediterranea come l’Italia. Inoltre, il costo della vita, soprattutto nelle città più grandi come Londra, può essere significativamente alto.

Un appartamento vuoto in affitto nel centro di Londra può facilmente superare i 1.000 euro al mese, e le zone più esclusive possono richiedere cifre molto più elevate. Inoltre, anche le spese quotidiane come il cibo, il trasporto pubblico e le attività di svago possono accumularsi rapidamente. Un pasto fuori può costare tra i 10 e i 20 euro a persona, mentre i biglietti del trasporto pubblico possono variare a seconda della zona, ma in genere si aggirano intorno ai 150-200 euro al mese.

Cerca di risparmiare dove possibile, ad esempio cercando offerte speciali nei supermercati o utilizzando i mezzi pubblici in modo strategico per ridurre i costi di trasporto. Considera anche l’opzione di condividere l’alloggio con coinquilini per abbattere le spese di affitto. Essere consapevoli dei costi e adottare un approccio prudente alle spese può aiutarti a godere appieno della tua esperienza lavorativa in Inghilterra, senza stress finanziari indesiderati.

Documenti necessari per l’immigrazione in Inghilterra

Tuttavia, è importante notare che, con un costo della vita elevato, corrispondono generalmente stipendi più alti rispetto all’Italia. Pertanto, è fondamentale saper gestire le finanze con cura per vivere tranquillamente. Per lavorare in Inghilterra, è importante avere i documenti giusti per garantire una transizione senza intoppi nel mondo del lavoro.

Ecco una lista dei documenti essenziali che servono per lavorare in Inghilterra:

Passaporto National Insurance Number (NIN): Il National Insurance Number è il codice fiscale inglese e risulta essenziale per stipulare un contratto di lavoro in Inghilterra. Puoi richiederlo gratuitamente telefonando al National Insurance Number al 0345 600 0643 e fissando un appuntamento presso un Job Center in Inghilterra per ritirarlo. Contratto di lavoro Documento fiscale italiano: Potrebbe essere necessario fornire documentazione fiscale italiana per dimostrare la tua residenza precedente in Italia. Questo può includere il codice fiscale italiano e documenti correlati. Codice IBAN e conto bancario: Avrai bisogno di un conto bancario inglese per ricevere il tuo stipendio. Assicurati di avere un codice IBAN per facilitare i trasferimenti di denaro tra conti bancari internazionali.

Assicurati di portare con te copie dei tuoi documenti più importanti e tienili in un luogo sicuro. Inoltre, potrebbe essere utile avere una copia elettronica di tutti i documenti, nel caso in cui dovessero smarrirsi o venire danneggiati. Prima di partire, è consigliabile anche verificare se ci sono requisiti o cambiamenti nella documentazione dovuti a eventi come la Brexit o nuove leggi sull’immigrazione.