Come illuminare il corridoio: idee e consigli sull’illuminazione

Il corridoio può essere una delle zone meno attenzionate della casa, eppure ha un ruolo importante nella percezione degli spazi. Spesso un corridoio può essere lungo e stretto, motivo per cui necessita di una buona illuminazione per garantire visibilità e creare anche un’atmosfera accogliente e funzionale.

Scegliere la luce ottimale per il corridoio può sembrare difficile, ma è possibile valorizzarlo. L’illuminazione della casa è uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione, sia che si tratti di cambiare casa che di dare un nuovo look alla propria dimora. L’illuminazione di un corridoio lungo e stretto può essere a LED, con lampadari classici o moderni, con faretti e molto altro ancora. Ecco alcune idee interessanti e utili consigli sull’illuminazione. Scopriamo insieme come illuminare il corridoio al meglio.

Come illuminare con le luci LED un corridoio lungo e stretto

L’illuminazione per un corridoio stretto e lungo può avvenire con stile e abbastanza semplicemente. Si tratta di un ambiente della casa spesso sottovalutato perché, semplicemente, di passaggio e, dunque, poco vissuto: in realtà, è importante rendere il corridoio originale e accogliente, usando il giusto arredamento e un’illuminazione adeguata che possa valorizzarne gli aspetti. È proprio l’illuminazione di un corridoio lungo e stretto la vera protagonista, perché può valorizzare la personalità della stanza.

L’illuminazione a LED del corridoio è la scelta ideale, se si desidera dare un tocco moderno a questo ambiente della casa: questo tipo di luce può essere collocato sia a terra – lungo tutta la lunghezza del corridoio – che al muro per renderlo più accogliente e luminoso. Illuminare il corridoio con strisce a LED è tra le scelte migliori.

L’illuminazione di un corridoio moderno con applique

Una scelta può essere rappresentata da lampade da parete, che possano fornire la giusta illuminazione all’ambiente in questione. In vendita, è possibile trovare applique classiche e moderne, in base ai propri gusti e al proprio stile di arredamento. È possibile, inoltre, optare per delle lampade da tavolo da riporre sui tavolini nel corridoio.

Come detto, è possibile pensare alla disposizione di applique – che garantiscono una luce soffusa e calda – per l’illuminazione di un corridoio moderno. Sono adatte per l’illuminazione di uno spazio lungo e stretto, così come i faretti: ad esempio, i faretti ad incasso sono un’altra buona opzione. Sicuramente, potreste disporre i faretti lungo tutta la lunghezza per illuminare un corridoio buio: potreste disporli uno di seguito all’altro o variare la posizione per creare degli effetti particolari che diano maggiore movimento alla luce.

Ad alcuni potrà sembrare strano, ma anche dei lampadari classici per il corridoio – lungo o meno che sia – possono rivelarsi l’ideale per una buona illuminazione: tra questi, da segnalare sono i classici lampadari chandelier, indicati per gli interni più raffinati e i tanto amati lampadari in metallo e vetro – magati, a forma di lanterna – che donano all’ambiente un’atmosfera suggestiva. Non dimenticate anche di arredare l’ingresso di casa e scegliere il colore delle pareti con attenzione.