I panni e gli stracci in micofibra puoi anche disinfettarli e pulirli senza l’utilizzo della candeggina

Questi sono i consigli da mettere in pratica per igienizzare con cura panni e stracci in microfibra! Torneranno come nuovi.

Per poter prendersi cura della casa e mantenerla sempre in ordine e pulita è fondamentale dedicarsi anche alla pulizia dei panni e degli stracci in microfibra che vengono utilizzati per le pulizie quotidiane.

Se il panno o lo straccio in microfibra dopo un po’ tende a rovinarsi o a emanare un odore poco piacevole, probabilmente potresti aver bisogno di lavarlo e, soprattutto, disinfettarlo. In realtà questo step dovrebbe essere effettuato più volte al mese, proprio perché vengono utilizzati spesso e possono diventare fonte di batteri e sporcizie varie.

Fino ad ora li hai buttati pensando di non poter correre ai ripari, oppure hai pensato bene di pulirli con la candeggina. Ma come igienizzare i panni e gli stracci in microfibra senza candeggina e farli tornare nuovi e profumati? Ecco alcune dritte da seguire!

Come igienizzare i panni e gli stracci in microfibra senza candeggina

Per la pulizia dei panni e degli stracci il primo suggerimento è quello di metterli in lavatrice e lavarli, quindi, direttamente con il classico detersivo che usi anche per i tuoi indumenti.

Prima di metterli in lavatrice, però, ti consigliamo di sbatterli bene fuori dalla finestra così da rimuovere la polvere accumulata. Prediligi programmi che non siano eccessivamente potenti, altrimenti rischi di rovinare il materiale dei panni.

Puoi anche effettuare il lavaggio a mano e lasciare in ammollo i tuoi panni e stracci in microfibra in acqua, sapone di Marsiglia e bicarbonato di sodio. Dopodiché dovrai risciacquarli bene e lasciarli asciugare all’aria aperta.

Se non hai il sapone di Marsiglia in casa puoi sempre provare a realizzare una miscela con due ingredienti che hai sicuramente in cucina: limone e aceto. Riempi una bacinella di acqua calda, poi aggiungi in parti uguali sia il succo di un limone che l’aceto bianco. Quindi lascia in ammollo gli stracci per almeno 20 minuti.

Anche dopo averli lavati in lavatrice, il consiglio è quello di evitare di asciugarli all’interno dell’asciugatrice: il grande elettrodomestico potrebbe danneggiare il materiale, quindi prediligi l’asciugatura all’aria aperta.

Se li usi ogni giorno, puliscili almeno una volta a settimana. Se il lavaggio in lavatrice risulta essere troppo aggressivo, prova un detersivo delicato e un programma di lavaggio adatto ai capi delicati.

