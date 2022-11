Come gestire un bambino iperattivo: consigli per i genitori

Uno dei disturbi che colpisce i bambini in età evolutiva è l’iperattività (ADHD). Si tratta di una patologia, molto spesso ereditaria, che comporta difficoltà di attenzione e disorganizzazione, i bambini tendono al disordine, hanno difficoltà di concentrazione, al punto tale che ogni minimo stimolo li distrae.

Sono bambini che non riescono ad attendere il proprio turno ed interrompono continuamente quello che stanno facendo, sono impulsivi, invadenti, stressati, sbadati, tendono a perdere spesso le proprie cose. Ma soprattutto, non riescono a stare fermi e seduti, sono sempre in movimento e hanno disturbi paralleli di ansia e umore.

I sintomi compaiono prima dei sette anni ed esistono diversi quadri clinici, più o meno complessi. Riconoscere in tempo il disturbo dell’iperattività è importante poter intervenire tempestivamente e scongiurare condotte antisociali e varie problematiche future.

Come comportarsi con i bambini iperattivi

Come gestire un bambino iperattivo – Foto Pinterest

La cosa che prima di tutte va compresa è che il bambino va accettato per quello che è. Non va percepito come totalmente sbagliato. E’ importante evidenziare anche le più piccole cose positive che compie, ogni minimo progresso, senza sottolineare continuamente i comportamenti di impulsività e di irrequietezza.

E’ necessario stabilire delle regole di comportamento e attenersi a queste, oltre che ad offrire loro un esempio di comportamento pacato e riflessivo.

Una cosa che può aiutare tanto è fargli fare una giusta quantità di attività fisica: sono perfetti i giochi di squadra, che aiutano il controllo dell’impulsività e favoriscono la collaborazione.

Importante in queste situazioni, è costruire una salda alleanza tra scuola e famiglia, in modo da evitare frustrazioni o aspettative che potrebbero dare maggiore carico di stress al bambino. Anche perchè con l’avanzare della scuola, tende a peggiorare anche il comportamento del bambino stesso, in quanto c’è un progressivo aumento di regole che lo fanno sentire maggiormente insicuro e di conseguenza, non potrà che aumentare la sua iperattività, con comportamenti di sfida e di totale disinteresse verso le punizioni.