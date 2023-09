Come gestire la smania di dolce dopo i pasti: così la linea non è in pericolo

La gestione della smania di dolci dopo i pasti richiede consapevolezza e strategie oculate, è importante ricordare che è normale avere occasionalmente voglia di dolci ma lo è altrettanto trovare un’alternativa sana per soddisfare questo desiderio.

Sarà probabilmente capitato a chiunque di avvertire dopo pranzo o dopo cena, benché si fosse sazi, un’irrefrenabile desiderio di mangiare qualcosa di dolce. Questo fenomeno può essere causato da vari fattori tra i quali un areazione fisiologica naturale, abitudini alimentari e stress emotivo. Tuttavia esistono strategie efficace per gestire questa smania di dolci senza compromettere la salute.

Uno dei rimedi più efficaci per gestire la smania di dolci dopo un pasto abbondante è quello di sostituire i dolci calorici con opzioni più salutari. Ad esempio, invece di un gelato ricco di zuccheri, si può optare per una porzione di yogurt greco con frutta fresca. le opzioni a base di frutta, come una mela o delle fragole, possono soddisfare il desiderio di qualcosa di dolce in modo naturale e nutriente.

Le noci e la frutta secca come le mandorle, le noci o i datteri sono alternative sane ai dolci tradizionali. Sono ricche di proteine, fibre e grassi salutari che contribuiscono a saziare il desiderio di dolcezza. Tuttavia vanno consumate con moderazione perché sono piuttosto caloriche.

Una causa comune della smania di dolci dopo i pasti è un eccesso di zuccheri o carboidrati semplici durante il pasto principale. Occorre cercare di mantenere un equilibrio tra proteine, carboidrati complessi e grassi sani perché questo aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue e a prevenire picchi e cali improvvisi che possono scatenare il desiderio di dolci.

I rimedi contro la smania di dolci dopo pasti abbondanti

A volte, anche se può sembrare strano, la sete può essere confusa con la fame di dolci. Prima di raggiungere il barattolo dei biscotti, si potrebbero bere un bicchiere d’acqua o una tisana senza zucchero che sicuramente allevieranno la smania di assumere dolci.

Se si è consapevoli che la smania di dolci arriva puntualmente dopo i pasti si potrebbe pianificare uno snack sano come parte del proprio pasto. Ad esempio, si può includere una piccola porzione di cioccolato fondente con almeno il 70% di cacao o una fetta di banana con po’ di crema di arachidi. Questo consente di soddisfare il desiderio di dolci in modo controllato.

L’attività fisica regolare, inoltre, può contribuire a ridurre la smania di dolci. L’esercizio aiuta infatti a regolare i livelli di zucchero nel sangue e a migliorare l’umore riducendo così la tentazione di ricorrere ai dolci come confort emotivo.

Il ‘mindful eating’ ovvero il ‘mangiare consapevolmente’ implica di essere pienamente presenti durante i pasti. Masticare lentamente, gustare con lentezza il cibo e prestare attenzione al senso di sazietà sono strategie molto utili con le quali si può fare l’abitudine combattendo efficacemente e senza troppi sforzi l’impulso a consumare dolci.