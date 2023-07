Come fare un turbante arabo da donna: il tutorial passo dopo passo

È sempre più diffusa la moda araba nel nostro Paese. Per questo motivo, prendi carta e penna e scopri come indossare un turbante arabo.

Spesso sembra che quando l’Occidente caratterizza la moda del mondo islamico, usi descrizioni molto ristrette. I termini generici “foulard” o “hijab” sembrano essere il modo in cui il pubblico occidentale classifica questi stili. In realtà ci sono molti stili e modi diversi in cui le donne indossano i turbanti arabi. Che si tratti del modo in cui appuntano le loro sciarpe, della quantità di copertura fornita da un hijab o dei colori e dei tessuti che vengono scelti, i copricapo islamici differiscono notevolmente da cultura a cultura.

Turbante arabo: cosa sapere

Nella maggior parte dei paesi del mondo islamico, la moda varia da individuo a individuo, a seconda della loro personale interpretazione della religione. Gli stili predominanti all’interno di questa categoria includono strati, silhouette ampie, scollature più alte e abiti che non accentuano la forma del corpo.

Ci sono molti fattori personali, religiosi e sociali che influenzano le donne a indossare o meno il velo. Le sentenze religiose musulmane non sono del tutto chiare sulla questione del velo come derivata dai testi islamici.

Varie sezioni del Corano (il testo sacro musulmano) e degli Hadith (le dichiarazioni associate al profeta Maometto) fanno riferimento al velo indossato dalle mogli del profeta. Molti studiosi sostengono che ciò implica direttamente che anche la perfetta donna musulmana deve velarsi, ma altri affermano che queste affermazioni si applicano solo alle mogli del profeta, invece che a tutte le donne musulmane.

Il tutorial

Ecco i passaggi per ottenere il turbante perfetto:

Avvolgi una lunga sciarpa rettangolare sopra la testa con un lato più lungo dell’altro.

Appunta insieme entrambi i lati della sciarpa sotto il mento.

Capovolgi l’estremità più lunga della sciarpa dietro la spalla opposta.

Capovolgi la stessa estremità sulla parte anteriore dell’altra spalla.

Allarga entrambe le estremità della sciarpa in modo che coprano il petto.

Non temere. Non lasciarti scoraggiare pensando che tutto sembri un po’ complicato, vale la pena fare un po’ di pratica per perfezionare la legatura del turbante. Questa gamma di turbanti ti farà sembrare super chic durante il giorno e sono abbastanza versatili da creare anche un look elegante da sera.

Il colore come sempre gioca un ruolo importante qui: quasi tutti i turbanti hanno colori “scuri” e quindi lusinghieri per il tono della pelle. È sempre più comune, però, indossarne di diversi colori sgargianti e accesi. Non aver paura di allontanarti dalle tonalità neutre più sicure, i colori gioiello solleveranno la tua carnagione in una giornata grigia.