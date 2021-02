Colloquio di lavoro a distanza: come farlo, cosa dire, consigli

L’ultimo anno non è stato dei migliori quando si tratta di lavoro. Specie per chi si è trovato a doverne cercare uno: senza potersi incontrare faccia faccia, come si può fare bella figura ad un colloquio?

Vi farà piacere sapere che esistono dei trucchetti per far andare bene un colloquio, anche a distanza. Eccoli.

Prima del colloquio a distanza

Come in un colloquio “in presenza”, è bene assicurarsi di aver segnato il giorno e l’ora dell’appuntamento corretti. Però, bisognerà anche prestare attenzione alla piattaforma/software/App che verranno utilizzati e concordate chi sarà a chiamare, se tu o il selezionatore.

Controlla poi che i device funzionino, siano carichi e la connessione stabile.

Anche se non devi recarti in un ufficio, assicursati di essere in anticipo. Non andare alla scrivania, o dove hai deciso di svolgere il colloquio, all’ultimo, ma prenditi qualche momento per metterti comodo.

Per una video-chiamata

Qualche consiglio specifico per un colloquio in video: scegliere un luogo appartato, comodo, ben illuminato e silenzioso. Assicurati che la webcam ti inquadri nel modo giusto, volto intero e senza strane inclinazioni. Segna, se necessario, le informazioni che ritieni importanti su un foglio. Non guardare la tua immagine, ma chi ti parla, senza dimenticare di sorridere sempre.

Foto Pexels | Anna Shvets

Prestate attenzione alle domande: potrebbero essere più mirate rispetto ad un colloquio face-to-face, per sondare la vostra attenzione.

Per un colloquio telefonico

Il selezionatore non potrà vedervi, quindi potrete rimanere comodi nel vostro pigiama. Se vi fa sentire sicuri di voi, però, vestitevi come se foste in un ufficio. L’importante è continuare a sorridere: può sembrare strano, ma il sorriso si percepisce anche dal tono della voce.