Pensavamo fossero spariti (quasi) del tutto, e invece i selfie allo specchio sono tornati di moda. Complice il tantissimo tempo passato tra le mura domestiche, nel 2020 abbiamo visto tantissime foto realizzate davanti allo specchio di una camera da letto, o di un soggiorno.

Il rapporto con i selfie non è spesso idilliaco per tutte. Bisogna capire le pose giuste, se farli frontali, di tre quarti o dall’altro. Quello che è sicuro è che, però, lo specchio può essere un grande alleato per le fotografie, soprattutto quando si vuole mostrare ai proprio followers su Instagram il proprio outfit.

Ecco quindi alcuni consigli per fare dei selfie perfetti allo specchio, provando a copiare anche le pose di influencer e celebrities.

Attenzione alle gambe

Annalisa ci suggerisce una delle pose più viste sul web per mostrare il proprio outfit utilizzando per il proprio selfie uno specchio grande e posizionato nel bagno, sopra al lavandino.

Se siete abbastanza fortunate da avere una base d’appoggio, come nel caso della cantante, potrete posizionare una delle due gambe in modo da farla apparire nella foto. Questa posizione vi permetterà di mostrare il vostro “outfit of the day” in modo creativo e sicuramente non convenzionale.

Selfie in ascensore

Gli specchi che vi permettono di realizzare selfie a figura intera sono tra i vostri best friends. Quindi, potreste provare a copiare Chiara Ferragni, tra le queen dei selfie in ascensore.

Se volete copiare la sua posa, vi basterò bilanciare il peso su una delle due gambe e inclinarvi leggermente. Seguendo questo consiglio riuscirete a proporre ai vostri follower un selfie allo specchio praticamente perfetto.

Accovacciate, come Kylie Jenner

Un’altra posa che funziona moltissimo, e si vede spesso sui social, è quella proposta da Kylie Jenner. In questa foto, insieme a sua figlia Stormi, Kylie si mostra con smartphone alla mano, accovacciata davanti allo specchio, con la gamba destra in bella mostra.

Questa posa, forse non comodissima, è super funzionale perché vi permette di mettere in mostra, allo stesso tempo, il vostro look e le vostre gambe.

Telefono davanti al viso, per un selfie un po’ misterioso

Se volete che l’attenzione sia concentrata sull’outfit, più che sul viso, il trucco è piuttosto semplice. Vi basterà copiare la posa di Veronica Ferraro: smartphone davanti al volto, a coprire magari uno solo degli occhi, per concentrare l’attenzione sul look e regalarvi un’aria misteriosa.

Una posa perfetta, come suggerisce la foto dell’influencer, anche per mostrare a tutti il vostro nuovo hair look.

Scegliere lo specchio giusto

Ogni specchio è perfetto per il vostro momento “strike a pose”. Alcuni, però, donano ai vostri selfie, e alle vostre fotografie in generale, un’aria più raffinata e ricercata.

Tra i vari modelli, sicuramente spiccano per eleganza e bellezza quelli ad arco, da muro o da terra, che oggi sono ricercatissimi e quindi facili da trovare. Uno specchio ad arco da comprare assolutamente? Quello di Maisons du Monde, con cornice in metallo dorata, super romantico e perfetto per ogni angolo della vostra casa.

Foto Maisons Du Monde | ABY – Specchio in metallo dorato

Se le forme arcuate non fanno per voi, anche lo specchio tondo è un grandissimo alleato dei selfie. Che sia grande e da muro o piccolo e portatile, vi permetterà di realizzare selfie pazzeschi, per un effetto wow assicurato.

Per selfie ancora più raffinati e romantici, potete scegliere uno specchio con cornice lavorata, con motivi che richiamano decorazioni antiche o intarsiati.