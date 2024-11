Trattamento alla cheratina, non fare questi errori altrimenti non durerà a lungo

Come fare durare il trattamento alla cheratina più a lungo? Scopri i consigli degli hairstylist per capelli sempre più sani, luminosi e perfettamente lisci!

Il trattamento alla cheratina è uno dei servizi più richiesti nei vari saloni di parrucchieri. Non adatto a tutti i tipi di capelli, questa tipologia di trattamento serve per ristrutturare e/o rendere liscio un capello crespo e danneggiato.

Come far durare un trattamento alla cheratina più a lungo? Basta mettere in pratica alcune accortezze per mantenere i capelli sani, luminosi e morbidi, specialmente dopo aver effettuato questo tipo di trattamento. Ecco, quindi, i consigli su come far durare più a lungo il trattamento alla cheratina e come comportarsi nel post trattamento!

Come far durare il trattamento alla cheratina più a lungo: consigli da seguire post trattamento

Esistono due tipi di trattamenti alla cheratina: uno ristrutturante e uno lisciante. Il primo serve per riparare i capelli danneggiati, il secondo invece per rendere liscia e ben stirata una chioma crespa e tendente anche al riccio. Per maggiori informazioni sul trattamento alla cheratina, quando farlo e quanto dura, non perdere la nostra guida completa!

Innanzitutto è importante sapere che dopo il trattamento non potrai lavare i capelli per almeno 72 ore, quindi per ben 3 giorni. La cheratina dovrà penetrare nel capello e stabilizzarsi al meglio, quindi è importante evitare l’acqua per un breve periodo di tempo e seguire determinate accortezze che potrebbero fare la differenza. Anche le acconciature dovranno essere limitate, anzi nel post trattamento evita assolutamente elastici e fermagli.

Evita un eccessivo calore sulle lunghezze, quindi prediligi la modalità più bassa del tuo asciugacapelli per ottenere una messa in piega fai da te. Non dimenticare di applicare prima dell’asciugatura uno spray termoprotettore. Il calore, infatti, potrebbe far durare di meno il trattamento alla cheratina!

Acquista i prodotti giusti per la tua nuova hair care routine. I capelli avranno bisogno di accortezze anche dopo il trattamento, quindi prenditene cura con i prodotti adatti al tuo cuoio capelluto e le lunghezze. Una cosa importante è quella di scegliere prodotti che non abbiano sale, quindi scegli uno shampoo senza sale con cui andare a lavare il cuoio capelluto a distanza di 3 giorni.

Lo shampoo senza sale, infatti, è perfetto per far durare la stiratura alla cheratina ancora più a lungo, in commercio troverai tantissimi prodotti come lo shampoo di Davines o quello di System Professional, entrambi prodotti validi e professionali.

Tutti questi consigli ti verranno elencati nuovamente dal tuo parrucchiere di fiducia subito dopo aver terminato il trattamento!