Boccoli fatti in casa, come farli durare più a lungo

I consigli su come far durare i boccoli più a lungo con una messa in piega fatta in casa con piastra o ferro!

Fare la messa in piega ai propri capelli, specialmente se difficili da gestire, talvolta può rivelarsi un’impresa impossibile da raggiungere. Quante volte hai desiderato rendere i tuoi capelli lisci spaghetto più mossi con boccoli fatti con la piastra o con il ferro? Far durare i boccoli più a lungo non è semplicissimo, specialmente se parti da una base impegnativa.

Ecco alcuni suggerimenti che potresti mettere in pratica per far sì che il boccolo duri di più anche con la messa in piega fatta in casa! Sicuramente la mano esperta dell’hairstylist potrebbe fare la differenza, ma con le giuste accortezze potrai ottenere risultati simili a quelli del parrucchiere.

Come mantenere i boccoli più a lungo

Per poter fare delle messe in pieghe coi fiocchi è importante avere una chioma sana, idratata e luminosa. I capelli in salute sono più facili da gestire, questo perché ti permette di lavorare il capello in maniera diversa rispetto ad una lunghezza spenta, opaca e disidratata.

Quindi partire da una buona base è importante. Prima di fare una messa in piega con i boccoli potresti applicare una maschera su tutte le lunghezze e lasciarla agire per almeno 10 – 15 minuti. Per una chioma spenta e opaca potresti optare per un rimedio naturale contro la secchezza dei capelli.

A questo punto ti sconsigliamo di asciugare i capelli con spazzola e phon con il classico movimento per ottenerli mossi, piuttosto asciugali con la tua piega naturale. Dovrai ottenere i boccoli solo con l’utilizzo della piastra o del ferro.

Dopo aver asciugato i capelli, lasciali per qualche ora senza toccarli, dopodiché potrai procedere con lo step successivo. Prepara il capello al calore della piastra, quindi applica uno spray termoprotettore su tutte le lunghezze. Dividi in sezioni la chioma e procedi ciocca per ciocca, non prendere ciocche troppo grandi altrimenti l’effetto durerebbe meno del solito.

Dopo aver effettuato la prima sezione sull’intera chioma potrai iniziare ad applicare uno spray fissante. Procedi quindi con le altre sezioni e di volta in volta applica il prodotto fissante. A fine piega potrai applicare in maniera più uniforme il prodotto e sfoggiare i tuoi boccoli con stile. Se dovessi andare a dormire, privilegia federe di seta: ti aiuterà a mantenere i capelli più sani e di conseguenza avrai più possibilità di mantenere la piega effettuata.

Per far durare i boccoli più a lungo, il taglio di capelli potrebbe fare la differenza. Se hai un capello paro, lungo e spesso, potrebbe risultare pesante e di conseguenze non avrebbe la “forza” di reggere i boccoli. Ecco perché nel giro di qualche ora potresti ritornare alla tua piega naturale.