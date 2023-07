Come eliminare ogni granello di sabbia dal telo per il mare: la guida completa

Non sempre è facile rimuovere tutti i granelli di sabbia dai teli per il mare. Ecco alcune indicazioni infallibili.

I teli da mare sono uno degli accessori più utilizzati dell’estate. Ce ne sono di tutti i colori e le grandezze. Alcune persone si divertono a comprarne sempre di nuovi, mentre altre preferiscono optare per uno stile minimale. Qualunque sia la scelta, durante le calde giornate in spiaggia, sono indispensabili.

Possono essere posizionati sul lettino, oppure direttamente a terra. Nel secondo caso, il lavaggio appare più complicato. I granelli di sabbia, infatti, sono infinitamente piccoli. Si inseriscono tra le maglie dei tessuti, sfuggendo anche alle pulizie più accurate. Per fortuna, ci sono delle strategie per far tornare il proprio telo come nuovo.

Lavare i teli da mare in modo perfetto: il tessuto è determinante

Prima di lavare i teli da spiaggia bisogna essere consapevoli del tessuto con i quali sono fatti. Si tratta di un elemento determinante perché, in base a questo, le tecniche di pulizia cambiano. Se si hanno dei dubbi, le etichette presenti sull’accessorio possono fornire un valido aiuto.

Ecco quale lavaggio scegliere in base alla stoffa: