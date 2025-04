Come evitare che lo schermo del telefono si spenga mentre leggi o cucini

Ti sarà capitato di cercare una ricetta, trovarla e avere il desiderio di provarla subito; così lasci il telefono sul tavolo e, non appena metti le mani nella farina o in qualsiasi altro ingrediente, ecco che lo schermo diventa tutto nero. Per poterlo sbloccare dovrai nuovamente cliccare lo schermo oppure andare a inserire il codice per sbloccarlo, ma hai necessità di continuare a leggere la schermata mentre fai altro.

Come evitare che lo schermo del telefono si spenga all’improvviso? Esiste in tutti gli smartphone la possibilità di lasciare lo schermo del telefono sempre attivo e di poterlo spegnere solo manualmente, ovvero quando blocchi il telefono (a meno che tu non abbia attiva la funzione Always on Display). Ti spieghiamo passo dopo passo come poter fare!

Come disattivare lo spegnimento automatico dello schermo

Per poter disattivare lo spegnimento automatico dello schermo dello smartphone bisogna seguire alcuni step, semplici e veloci. Anche se hai poca dimestichezza con gli smartphone, non temere: siamo qui per aiutarti e con la nostra guida troverai il procedimento molto semplice.

Per il risparmio energetico solitamente questa è un’impostazione che viene inserita in automatico, motivo per cui potresti aver bisogno di rimuoverla andando tra le impostazioni del telefono. Se non sai come fare, segui i passaggi che trovi qui sotto.

Per poter disattivare lo spegnimento automatico dello schermo dovrai seguire diversi step:

apri le impostazioni del tuo smartphone;

cerca e seleziona la sezione “schermo”;

disattiva lo spegnimento automatico.

Ecco che in poche mosse avrai disattivato lo spegnimento automatico del tuo smartphone, in questo modo potrai continuare a leggere sullo schermo senza doverlo toccare ogni tot secondi.

Per chi ha l’iPhone, invece, dovrà fare affidamento ai seguenti step:

apri le impostazioni dell’iPhone;

cerca e seleziona la sezione “schermo e luminosità”;

accanto a “blocco automatico” seleziona l’opzione “mai”.

Basta davvero poco per cambiare le impostazioni del proprio smartphone, basta sapere come muoversi e, soprattutto, capire cosa cliccare!

Attenzione, però, perché potrebbe esserci la possibilità di attivare un’impostazione più intelligente: alcuni smartphone permettono di attivare l’opzione “schermo attivo durante l’utilizzo“. In cosa consiste esattamente? Grazie alla fotocamera frontale, il telefono riesce a capire se lo stai guardando, in questo modo resterà acceso.

