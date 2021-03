Come capire se la tua relazione è seria: gli indizi rivelatori!

Il primo periodo di una relazione può essere davvero magico, tra primi baci e promesse d’amore, ma non è sempre oro quel che luccica. Infatti, è proprio in questa fase iniziale della relazione che possiamo inavvertitamente inciampare in qualche fregatura. Infatti, quando ci si conosce da poco, i territori da esplorare sono vasti ed è difficile stabilire quanto possiamo fidarci della persona che abbiamo davanti. Questo non vuol dire essere diffidenti, alzare barriere difensive e barricarsi dietro di esse, ma lasciare spazio anche al nostro intuito per capire se possiamo realmente abbandonarci e costruire una relazione seria con la persona che stiamo frequentando.

Tutti gli indizi per capire se la vostra relazione è seria, oppure no!

Quattro situazioni, quattro indizi, per capire se la persona che state frequentando ha intenzioni serie con voi oppure si vuole solo divertire.

1. Non ha mai tempo per voi

Quando ci si innamora, il tempo per stare insieme sembra non essere mai abbastanza. Le ore volano, la percezione del tempo si dilata e sembra di galleggiare. Ma se nulla di tutto ciò accade, se ogni ora passata insieme è faticosa, se la persona che frequentate fatica a trovare ogni volta il tempo per stare con voi, allora probabilmente quel magico clic non è scattato!

2. Guarda sempre il telefonino

Finalmente avete trovato una sera libera, siete al bar per un aperitivo e la persona che frequentate stacca raramente gli occhi dal telefonino. Controlla le notifiche, scrive messaggi e ogni tanto accenna un vago sorriso, senza rendervi in alcun modo partecipe. Attenzione, questa potrebbe essere una delle prime spie per capire se la persona che avete davanti è realmente affidabile.

3. Non ti presenta agli amici

Ormai vi frequentate da qualche mese, ma lui o lei non contempla minimamente l’idea di introdurvi nella sua sfera di affetti. Non solo vi tiene lontano dai suoi amici, ma non manifesta alcun interesse nel conoscere il vostro mondo, i vostri amici o la vostra famiglia. Se pensate che la causa del suo apparente disinteresse possa essere un po’ di timidezza, allora spiegategli quanto vi renderebbe felice conoscere i suoi amici, anche solo per un caffè. Ma, se continua a rifiutare, allora forse non ha davvero interesse a portarvi nel suo mondo.

4. Non fa progetti con voi

C’è qualcosa di più entusiasmante che fare progetti quando ci si innamora? Che sia una gita in montagna, una cena in quel posto speciale oppure il prossimo viaggio, i progetti sono il nutrimento di una relazione! Quando non c’è alcuna progettualità, le possibilità di crescere come coppia sono, ahimè, scarse.