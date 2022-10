Come asciugare velocemente i panni senza asciugatrice risparmiando moltissimo

Usare l’asciugatrice è una gran salvata, ma nello stesso tempo un consumo importante di energia. A maggior ragione l’inverno, quando stendere i vestiti all’aperto è molto difficile ma non bisogna disperare: ci sono una serie di consigli utili per asciugare i panni senza asciugatrice e non farli puzzare d’umidità, risparmiando in bolletta.

Innanzitutto, i capi più complicati per l’asciugatura sono quelli in cotone perchè i capi sintetici asciugano in poche ore.

Consigli utili per asciugare senza consumare corrente

Foto Pinterest

La prima cosa da fare è aprire e scuotere energicamente il bucato prima di stenderlo. I capi vanno disposti bene sul filo dello stendino senza tirarli e senza lasciare accumuli di tessuto, in modo da evitare i ristagni di umidità tra gli ispessimenti di cuciture, tasche, risvolti, polsini.

Lo stendino è da tenere in un ambiente il più possibile arieggiato e mai in luoghi chiusi perché se l’ambiente si satura di umidità l’asciugatura del bucato rallenta. Ogni tanto è importante cambiare posizione ai capi sullo stendino, per esempio, una maglietta sul filo con il davanti rivolto verso il pavimento, dopo qualche ora giriamola con il davanti girato verso l’alto. Con i capi più pesanti come felpe e giacconi occorre essere più attenti, metterli sulle grucce e lasciare aperte tasche, cerniere e abbottonature per facilitare il passaggio dell’aria anche all’interno del capo.

Un ulteriore passaggio è quello di mettere il bucato da asciugare vicino a una fonte di calore in modo da aiutare i capi ad asciugare più velocemente. Se il clima esterno è secco può essere di grande aiuto anche posizionare lo stendino nelle vicinanze di una finestra o di una presa d’aria che assicuri il ricambio d’aria nell’ambiente.

In caso serva asciugare con urgenza i panni si possono mettere davanti un ventilatore per disperdere l’umidità o, ancora meglio, utilizzando un deumidificatore nello stesso ambiente in cui si trova lo stendino.