Come accorgersi tempestivamente di avere una gravidanza extra-uterina

Non hai il ciclo da un po’, fai un test di gravidanza ed è positivo: sei incinta.

Purtroppo, però, hai forti dolori addominali e delle perdite marroni.

Come capire se si tratta di una gravidanza extrauterina? Scopriamolo nell’articolo.



Come puoi scoprire di avere una gravidanza extra-uterina?

In uno scenario come quello descritto sopra, il ginecologo fa spesso la diagnosi: gravidanza extrauterina.

Questo è uno shock, perché una tale gravidanza deve essere interrotta presto, altrimenti possono verificarsi complicazioni pericolose per la vita della donna.

Normalmente funziona così: nell’ovaio, l’organo sferico su entrambi i lati vicino all’utero, ogni mese cresce un ovulo. Quando è maturo, “salta” dall’ovaio nella tuba di Falloppio adiacente, che corre come un tubo verso l’utero, quindi questa fase è nota come ovulazione.

Nella tuba di Falloppio, la cellula può essere fecondata da uno spermatozoo e le pareti della tuba di Falloppio la trasportano quindi nell’utero, dove può impiantarsi e crescere.

In circa il 2% di tutte le gravidanze rilevate, tuttavia, la cellula uovo non riesce a entrare nell’utero e nidifica in altre aree.

La cellula rimane quindi nella tuba di Falloppio e si verifica una gravidanza extrauterina. In casi molto rari, migra anche indietro, in questo caso si tratta di una gravidanza ovarica o peritoneale.

Qual è il pericolo di una gravidanza extrauterina?

La tuba di Falloppio non è progettata per la gravidanza e non può espandersi o fornire spazio all’ovulo fecondato. Tale gravidanza extrauterina (termine tecnico, dal latino extra = esterno, utero = grembo, gravidanza = gravidanza) o più precisamente gravidanza tubarica (latino tuba = tubo) si conclude sempre anticipatamente con un’interruzione di gravidanza.

All’inizio, una gravidanza extrauterina non ha sintomi specifici. Se non viene trattata, tuttavia, le pareti della tuba di Falloppio non possono più resistere allo sforzo crescente e possono lacerarsi.

Questo può portare a forti emorragie nella cavità addominale, che all’inizio possono non dare alcun sintomo. Complicazioni di questo tipo possono manifestarsi soprattutto a partire dall’8° settimana di gravidanza, nel qual caso è necessario procedere immediatamente all’intervento chirurgico d’urgenza.

Le donne incinte spesso non sono in grado di identificare una gravidanza extrauterina in tempo utile, ma un medico può diagnosticarla in modo relativamente semplice con un’ecografia.

Come riconosci una gravidanza extrauterina?

Soprattutto con un improvviso e massiccio dolore addominale. Non importa se ti è stata diagnosticata una gravidanza o se hai saltato il ciclo da molto tempo: se improvvisamente avverti un forte dolore addominale, dovresti sempre rivolgerti al tuo ginecologo!

Se il dolore addominale è accompagnato da mancanza di respiro, sudorazione fredda o tachicardia, è necessario recarsi al pronto soccorso il prima possibile!

Questo problema accade spontaneamente e senza motivo, ma la causa a volte è un restringimento della tuba di Falloppio.