Come abbinare le giacche in neoprene con cappuccio: look di tendenza

Come abbinare le giacche in neoprene con cappuccio? Scopri i look più belli dell’autunno inverno!

Le giacche in neoprene con cappuccio stanno diventando dei capispalla sempre più popolari, non solo tra gli sportivi, ma anche tra le appassionate di moda. Per chi ricerca look da giorno pratici, comodi e soprattutto caldi, la giacca in neoprene ti permette di affrontare al meglio le basse temperature della fredda stagione.

Come abbinare le giacche in neoprene con cappuccio? Oltre ai look sportivi, quindi come abbigliamento tecnico per andare in montagna, in bicicletta o per fare qualsiasi altra cosa che prevede l’utilizzo di un abbigliamento particolare, la giacca in neoprene può essere sfoggiata in tantissime altre occasioni.

Proprio perché è un materiale impermeabile è perfetto da iniziare a sfoggiare in autunno così da poter rimanere al caldo ed essere protetti da vento e pioggia. In commercio trovi anche le giacche effetto neoprene per look speciali e di tendenza.

Giacche in neoprene con cappuccio, come abbinarli? I look più belli dell’autunno inverno

La giacca in neoprene, per chi ama i look sporty chic, può essere indossata con leggings e sneakers anche solo per una semplice passeggiata. Un look pratico e comodo per chi ha necessità di spostarsi di continuo senza avere grandi pretese.

In alternativa puoi sempre indossare la tua giacca con un pantalone a sigaretta e una sneaker beige e bianca per ottenere un look autunnale di tendenza.

Il modello con cappuccio può essere sia lungo che crop top, due capispalla da poter sfoggiare su look da giorno ma anche da sera per chi non ha bisogno di ottenere un look eccessivamente formale.

Da indossare su jeans skinny total black e uno stivaletto con tacco largo o basso, il modello lungo si abbina anche su pantaloni a zampa o a palazzo.

Per quanto riguarda il crop top, invece, può essere indossato anche su pantaloni in tuta felpati o jeans dal taglio dritto. Con la scelta delle scarpe ti puoi sbizzarrire e optare per le sneakers, per gli stivaletti o, perché no, anche per gli stivali texani che son tornati di tendenza per questo autunno inverno.

La giacca in neoprene viene proposte perlopiù colorata, uno dei modelli più belli il verde o l’azzurro, ideali per dare luce a quei look autunnali e invernali troppo scuri.

Anche il bianco panna o il beige sono due nuances molto gettonate nella fredda stagione, puoi creare dei giochi di colore mettendo in contrasto varie tonalità. Per chi ama rimanere sul classico, invece, può optare per la classica versione total black.