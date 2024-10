Giacca scamosciata, quest’autunno dovrai sfoggiarla così

Consigli su come abbinare la giacca scamosciata quest’autunno per un look di tendenza! Scopri i migliori abbinamenti.

Elegante e versatile, questo capo d’abbigliamento è il protagonista assoluto dei prossimi look autunnali. Come abbinare la giacca scamosciata e quali sono i consigli da seguire per evitare di commettere errori di stile?

La giacca scamosciata fa molto anni Settanta, eppure è un capospalla che anno dopo anno conquista un posto tra le tendenze diventando sempre più ricercato da teenager e donne di tutte le età.

I brand propongono tantissimi modelli di giacche scamosciate, dal modello oversize e corto a quello più lungo dalla vestibilità dritta e stretta. Le sfumature di marrone si declinano in uno dei capi d’abbigliamento più belli del momento, potrai sbizzarrirti con le sfumature e scegliere la tonalità che più si addice al tuo incarnato. Ecco i migliori abbinamenti per sfoggiare outfit alla moda!

I look più belli da sfoggiare quest’autunno con la giacca scamosciata

La giacca scamosciata può essere indossata in tantissime occasioni diverse. Perfetta su look casual ma anche su quelli più eleganti e importanti, potrai indossare la tua giacca scamosciata ogni volta che lo vorrai.

Come abbinarla al meglio? Uno degli abbinamenti migliori del momento è indossare il jeans a vita alta e una t-shirt bianca con il capospalla in questione che rende il tutto più originale e di tendenza. Sfoggia i tuoi stivaletti preferiti o delle sneakers per rimanere comoda e il risultato ti piacerà senza ombra di dubbio.

Un altro look molto gettonato è il total black in contrasto con il marrone della giacca scamosciata. Indossa un pantalone skinny nero e un dolcevita della stessa tonalità, concludi con una calzatura comoda ma elegante e il look finale lo adorerai! Perfetto anche per una giornata di lavoro.

La giacca scamosciata si sposa perfettamente anche su camicie bianche o a fantasia, privilegia il modello lungo o in stile blazer così da mettere in risalto il look finale con un tocco di stile in più. La giacca di camoscio diventerà il tuo capospalla preferito dell’autunno, tanto che vorrai indossarlo anche nelle prossime stagioni.

Puoi abbinare il tuo giubbotto scamosciato ai modelli di stivali di tendenza e indossare, quindi, come outfit un mini dress monocolore e dei collant velati che renderanno il tutto molto più chic e di classe.

Ora che sai come abbinare la tua giacca scamosciata, potrai acquistare il modello che più ti piace proposti dai vari brand e iniziare a sfoggiarlo sui tuoi outfit preferiti!