Come abbinare i pantaloni di velluto per essere chic e originali sfoggiando un look invidiabile

Per essere sempre al top ecco tante idee da copiare su come abbinare i pantaloni di velluto e creare outfit adatti a ogni occasione.

Se siete in cerca di idee su come abbinare i pantaloni in velluto siete arrivate nel posto giusto, di seguito andiamo a svelare tutta una serie di outfit da copiare per essere chic e originali.

I pantaloni di velluto sono perfetti da indossare in inverno perché sono uno dei capi di abbigliamento tra i più comodi che garantiscono anche un calore invidiabile e sono molto confortevoli.

In commercio ci sono modelli per tutti i gusti, pantaloni in velluto liscio eleganti, a costine per un look più casual, satinati, pettinati… Senza parlare dei colori e dei modelli: dritti, skinny, a zampa e chi più ne ha più ne metta. Abbinarli è un gioco da ragazze, scoprite i suggerimenti di PourFemme per un look invidiabile.

Idee da copiare per abbinare i pantaloni di velluto

I pantaloni di velluto sono un capo d’abbigliamento elegante e versatile, perfetti per creare outfit sia casual che più formali. A fare la differenza saranno le combinazioni con altri capi e con le scarpe, che siano sneakers, tacchi alti, ugg mini o stivali.

Il velluto è di tendenza nella moda autunno inverno e se volete essere trendy non potete non avere in guardaroba dei pantaloni in questo tessuto. Ovviamente dovete sceglierli in un colore che vi piaccia, le tonalità più scure come il blu notte, il verde bosco o il bordeaux consentono outfit più eleganti e ricercati.

Per un perfetto abbinamento per un look chic scegliete una camicia in popeline in colore neutro o pastello per un look più sobrio o stampe fantasia per un tocco di personalità. Il tartan è perfetto per chi vuole lasciare il segno.

Un maglione in cashmere o in lana merino con scollo a V o girocollo può essere un’ottima scelta per un look più casual. In una occasione più formale potete optare per un blazer in lana.

Per quanto riguarda le scarpe, gli stivali in pelle, sia eleganti che casual, si abbinano bene ai pantaloni di velluto. Gli stivaletti chelsea sono una scelta particolarmente chic e trendy, ma per un tocco glam le scarpe Oxford sono perfette. Se non volete rinunciare al comfort a qualsiasi costo scegliete degli ugg mini da abbinare tono su tono.

Alle amanti dei look più informali suggeriamo le classiche sneakers bianche o in suede per un tocco moderno. Mentre per completare l’outfit non bisogna rinunciare agli accessori. Sì a cintura di pelle e borsa in colore abbinato per essere sempre al top.