Colpo di scena a Beautiful: Finn ha una figlia segreta? Spoiler americani

Novità in arrivo per Finn negli episodi americani di Beautiful: spunta un segreto dal passato del marito di Steffy Forrester.

Nelle attuali puntate di Beautiful in onda in Italia non se la sta passando benissimo. John Finnegan, per tutti semplicemente Finn, sta facendo i conti con una pesante crisi familiare, dovuta alla sua vicinanza a Sheila Carter. Il rapporto (mai interrottosi) tra il medico e la madre biologica non va giù a Steffy Forrester, che ha deciso di prendere i bambini e trasferirsi a casa di nonno Eric, separandosi da Finn.

Addio definitivo? Bisognerà attendere ancora un bel po’ di puntate per scoprire i risvolti di questa vicenda ma, dall’America, non arrivano buone notizie riguardo Finn. Al contrario, il medico sta affrontando un nuovo, enorme, problema negli episodi attualmente in onda oltreoceano. Dal suo passato potrebbe emergere una verità sconvolgente, che cambierebbe per sempre la sua vita.

Beautiful, anticipazioni americane: dal passato di Finn spunta un segreto

Il periodo ‘no’ per Steffy e Finn è destinato a durare a lungo. Prima la scarcerazione di Sheila Carter, poi l’insistenza di Liam, sempre più deciso a riavvicinarsi alla sua ex: per la Forrester e il marito non sarà semplice ripristinare la loro serenità. Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in America, però, i riflettori sono puntati su una nuova storyline, destinata a sconvolgere la vita delle famiglie Finnegan e Forrester.

Tutto nascerà con l’arrivo di due new entry, Poppy e Luna Nozawa, madre e figlia: sono rispettivamente la sorella e la nipote di Li, la madre adottiva del giovane Finn. Due personaggi destinati a far discutere molto, soprattutto perché l’identità del padre di Luna è ancora top secret. Tra i possibili padri della ragazza c’è anche Bill Spencer, ma negli ultimi episodi americani è emersa una verità shock.

Anni addietro, quando andava ancora al collega, Finn ha avuto una storia fugace proprio con Poppy, la sua zia adottiva che, all’epoca, aveva vissuto per un periodo a casa della sorella Li. Una verità che spariglierà tutte le carte in tavola, aprendo a una nuova, clamorosa, ipotesi: Finn potrebbe essere il padre di Luna, quella che credeva essere sua cugina?

Un intreccio assurdo, ma che potrebbe presto realizzarsi, poiché il flirt tra Finn e Poppy risale a un periodo compatibile col concepimento della giovane stagista. All’epoca la Nozawa aveva comunicato al ragazzo di non essere il padre del bambino che portava in grembo, ma tutto fa pensare che la donna abbia mentito. La verità emergerà soltanto nei prossimi episodi, grazie all’esito di un test di paternità.