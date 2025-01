Grave lutto a Beautiful: l’attore è morto a 39 anni, dolore per i fan

Una terribile notizia, che ha sconvolto il mondo della televisione internazionale. Nel corso degli oltre 35 anni di messa in onda, i telespettatori di Beautiful hanno avuto modo di conoscere tantissimi personaggi, che, in un modo o in un altro, hanno avuto a che fare con la famiglia Forrester. Nella soap hanno recitato numerosissimi attori, rimasti nel cuore del pubblico, anche a distanza di anni.

È il caso dell’attore spagnolo trovato morto a soli 39 anni nella sua villa di Los Angeles: il corpo senza vita sarebbe stato ritrovato da un parente lo scorso 16 gennaio, ma la notizia del decesso si è diffusa soltanto nelle scorse ore, quando è emersa la causa della morte. Una notizia bruttissima per tutti coloro che lo hanno apprezzato sul piccolo schermo, dove è apparso anche ne Il tempo della nostra vita e nella serie Jane the Virgin, al fianco di Gina Rodriguez.

Addio a Francisco San Martin, ex attore della soap Beautiful: è morto a 39 anni

È morto a soli 39 anni Francisco San Martin, attore originario di Maiorca, noto per aver partecipato a diverse soap opera di successo, tra cui Beautiful. Stando a quanto riporta LA News, l’ufficio del coroner della contea di Los Angeles ha confermato che si è trattato di suicidio per impiccagione. Un duro colpo per i fan, che sin da giovanissimo lo hanno conosciuto nei panni di Dario Hernandez ne Il tempo della nostra vita.

In Italia, l’attore spagnolo è diventato noto soprattutto per il ruolo interpretato nel 2017 in Beautiful, per poco più di quindici episodi. Anche in quell’occasione ci fu lo zampino di Sheila Carter, che assunse il giovane Mateo come giardiniere di Villa Forrester, invitandolo a sedurre Quinn Fuller per spingerla a tradire nuovamente Eric. Un piccolo ruolo, ma che è rimasto nel cuore dei telespettatori della soap, che ricordano con affetto l’apparizione di San Martin nella famosa soap americana.

Amatissimo anche dal pubblico di Jane The Virgin, dove ha interpretato l’attraente attore di telenovela Fabian, Francisco De Martin ha mosso i suoi passi nel mondo dello spettacolo in produzioni teatrali per bambini, per poi iniziare la sua carriera da modello, prendendo di pari passo lezioni di recitazione.

Numerosi i messaggi di affetto e cordoglio apparsi sui social dopo la tragica notizia. Tra questi quello di Camilla Banus, sua collega sul set di Il tempo della nostra vita: “Pepe, cosa posso dire se non che ti voglio bene. Riposa in pace amico mio. Ti voglio tanto, tanto bene, vorrei avertelo detto di più”.