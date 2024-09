Il colore che devi scegliere per la tua cucina secondo le tendenze del momento

Quali sono colori di tendenza per la cucina? Ecco le naunces da scegliere per rimanere al passo con le tendenze del momento!

Seguire le tendenze del momento ti permette di prendere una scelta più sicura e sicuramente efficace. Se hai intenzione di rifare alcune stanze della tua casa o semplicemente hai appena acquistato una nuova abitazione, dovresti assolutamente conoscere i colori di tendenza per la cucina.

La cucina è uno degli ambienti in cui si trascorre più tempo, se è in vista con il soggiorno spesso è anche il luogo in cui vengono fatti accomodare i propri ospiti. Oltre a scegliere tutto ciò che possa rendere una cucina pratica e comoda, è importante soffermarsi anche sulla scelta dei colori.

Quali sono le nuances su cui puntare per quest’anno? Ecco cosa dicono gli esperti del settore.

Cucina, le nuances di tendenza di cui ti innamorerai

Le cucine si fanno sempre più moderne, minimal e funzionali. Son tante le opzioni da prendere in considerazione per chi desidera un ambiente naturale, fresco e pulito. Le tonalità giocano un ruolo molto importante, ecco perché è fondamentale pensare bene quale tipologia di colore scegliere per la propria cucina.

Sicuramente uno dei colori di tendenza da diversi anni è il bianco, una nuance delicata, chiara e neutra da poter accostare a tantissime altre tonalità, come il beige, il marrone in tutte le sue sfumature e il nero. Anche quest’ultimo è un colore che va molto di tendenza in questo periodo, la cucina scura in total black con contrasti dorati è una delle scelte più eleganti del momento.

Per chi desidera una via di mezzo il grigio è un’opzione da valutare. Meglio se in versione più scura con top in contrasto per mettere in risalto l’eleganza della cucina. Per chi vuole osare un po’ di più ma desidera rimanere sul semplice, il verde è il colore di tendenza che sta prendendo sempre più piede nel mondo dell’interior design. Le cucine verdi sono sempre più ricercate, sia per la loro raffinatezza che per il gioco di colori che è impossibile andare a creare con accessori e l’ambiente circostante.

Lasciati consigliare da un esperto di fiducia in base allo spazio che hai a disposizione: i colori scuri sono consigliati perlopiù in un ambiente grande e spazioso, mentre quelli chiari conferiscono luminosità a uno spazio più piccolo.

Ovviamente con le giuste accortezze e i suggerimenti dell’interior designer, è possibile scegliere tra le nuances di tendenza proposte qui sopra e azzardare con un mix di contrasti vari.