Non capita tutti i giorni di individuare una tendenza facile da seguire, che dona a qualsiasi persona e che probabilmente rimarrà nel nostro guardaroba per gli anni a venire. Quindi, nelle rare occasioni in cui si presenta questa congiunzione astrale, vogliamo assolutamente approfittarne. Per il 2021, un periodo storico in cui il comfort continua a essere una priorità assoluta, protagonisti sono quei colori che possiamo aggiungere facilmente al nostro guardaroba. L’ultima tendenza di colore per capi d’abbigliamento e accessori sembra essere il “potato brown“! Neutro, versatile ed elegante, il marrone chiaro – che ricorda proprio quella di una patata al forno – è una delle nuove tendenze del 2021!

1. Outfit sportivo “potato brown”: il look che dona a qualsiasi incarnato!

Una delle cose che amiamo più di questo colore è la sua capacità di valorizzare qualsiasi tipologia di incarnato, da quelle più chiare a quelle più biscottate. Un esempio? La bellissima Kim Kardashian vi ricorre spesso, anche per i suoi look più casual e sportivi, come dimostra questo scatto!

2. Migliori look marrone chiaro: le scarpe in pendant!

Il soprabito marrone chiaro è il capo perfetto da avere nel guardaroba questa primavera. Per un effetto anche più chic, ci ispiriamo alla maestra di stile Kylie Jenner, che abbina una raffinatissima decolleté “potato brown”.

3. Migliori look “potato brown”: gioca con gli accessori!

Stivali o ballerine marroni hanno la possibilità di diventare la vostra scarpa preferita, indipendentemente dagli altri colori del vostro outfit. Così, come occhiali, sciarpa, borsa o guanti, come insegna Bella Hadid in questo look total brown davvero strepitoso!

4. Look total brown? Abbina diverse tonalità di marrone

Non sai che colori abbinare al marrone? La soluzione più semplice è alternare diverse tonalità di marrone, declinate su tessuti e materiali differenti, come: una giacca in pelle “potato brown”, accompagnata da pantaloni a costine beige e una bag a fantasia marrone screziata.

5. Migliori look marroni: aggiungi un tocco di luce o di colore!

Per quanto elegante, versatile e neutro, il marrone rischia di stancare. In questo caso, non vi resta che aggiungere qualcosa di vivace e luminoso: o staccando completamente con un colore ai limiti del fluo, oppure giocando con accessori, bracciali e orecchini voluminosi!