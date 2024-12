Collezione Pandora dedicata a Stranger Things: il fascino della serie Netflix in gioielli unici

Dopo la straordinaria collezione ispirata a Il Trono di Spade (Game of Thrones), Pandora decide di dedicarne una nuova a Stranger Things, serie Netflix prodotta dal 2016 al 2025 per cinque stagioni che sta appassionando milioni di spettatori in tutto il mondo. Per gli amanti dei gioielli Pandora è davvero un’occasione da non perdere!

L’unione di due mondi affascinanti, che si incontrano e che ci portano direttamente a Hawkins, nel Sottosopra e nei meravigliosi anni Ottanta. Ogni pezzo è stato pensato per dare vita all’atmosfera unica della serie, attraverso alcuni dei suoi simboli iconici. Ogni dettaglio è stato attentamente studiato. Scopriamo insieme di più sulla collezione Pandora dedicata a Stranger Things e sul fascino della serie Netflix in gioielli unici.

I charm Pandora di Stranger Things: i ciondoli realizzati in argento

Tra i tanti gioielli Pandora ispirati alla serie Netflix disponibili, ci sono i charm come quello che raffigura il Demogorgone a figura intera. Realizzato in argento sterling, presenta dettagli smaltati, una bocca rosso sangue e degli zirconi che rappresentano i suoi denti. È disponibile anche un altro Demogorgone, rappresentato soltanto con la testa del mostro. Questo potrebbe essere abbinato, facilmente, all’altro ciondolo.

Da non perdere anche il dado dell’Hellfire Club, uno dei ciondoli più belli per i fan della serie Netflix. Il dado è realizzato in vetro di murano ed è inciso con le iniziali HFC. Insomma, una vera perla da non perdere! Tutti i ciondoli disponibili possono essere collezionati e aggiunti al proprio braccialetto.

Orecchini, bracciali e anelli Pandora ispirati al mondo di Hawkins e del Sottosopra

Sono disponibili anche orecchini, bracciali e anelli dedicati a Stranger Things e targati Pandora. Il bracciale con logo ispirato alla serie celebra l’amicizia e la lealtà e si presenta con una maglia snake, completata dalla chiusura con un logo dipinto in smalto rosso e con incisione “Friends Don’t Lie”. Anche questo è in argento sterling 925.

C’è, poi, l’anello divisibile, che si presenta con un cuore e con la stessa incisione: “Gli amici non mentono”. La collezione, ovviamente, include altri gioielli dedicati a Stranger Things, tutti rifiniti a mano, da scoprire e da collezionare uno a uno. Se siete fan della serie, approfittatene per voi, oppure scegliete un gioiello da regalare a un fan della serie che conoscete e a cui volete bene! Scoprite anche gli anelli più trendy del momento e i ciondoli dell’amicizia.