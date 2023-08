Cosa significa il nostro cognome? Piero Angela spiegò perfettamente il motivo per cui fu dato ai nostri antenati

Da dove derivano i nostri cognomi? Una domanda alla quale non tutti sanno dare una risposta, ma Piero Angela lo spiegò perfettamente.

Già da qualche anno si sta diffondendo sempre di più l’abitudine di dare ai nuovi nascituri dei nomi piuttosto fantasiosi rispetto a quelli classici che si davano un tempo, ma se da una parte il nome proprio di una persona è frutto di una scelta, il cognome invece è quell’elemento che si tramanda da generazioni.

Proprio per questo motivo ci chiediamo spesso da dove derivi un cognome, dove tutto è partito: Piero Angela, grazie al contributo dello storico Alessandro Barbero, ci ha dato una risposta.

Ciò che tutti conoscono è che i cognomi sono l’elemento che distingue un’intera famiglia: non a caso il “cognome” in molte lingue si traduce come “nome della famiglia” o “nome famigliare”.

Proprio per questo motivo il cognome è un elemento che si tramanda da padre in figlio, di generazione in generazione, dunque per scoprirne l’origine bisogna andare davvero indietro nel tempo.

Quando sono nati per la prima volta? Non esistono da sempre

Prima di capire da dove derivino i nostri cognomi e qual è il loro significato, bisogna rispondere a un’altra domanda ancora più importante, ovvero quando sono stati utilizzati i cognomi per la prima volta.

Alessandro Barbero, famoso storico andato più volte virale sui social, è stato ospite qualche anno fa nel programma Super Quark, presentato dal compianto Piero Angela, spiegando non solo il significato dei cognomi, ma anche quando sono stati inventati.

I cognomi, come ci spiega Barbero, sono stati utilizzati per la prima volta nel Medioevo dato che in età barbarica e romana non era ancora presente un singolo cognome che identificasse un individuo o comunque un gruppo di individui.

La peculiarità è che derivano tutti da un preciso campo semantico che può essere un mestiere, una caratteristica fisica, un tratto caratteriale, una parola dialettale e molto altro.

Il significato del cognome: ecco da dove deriva questo elemento

Alessandro Barbero ci spiega che tanti nomi familiari derivano da mestieri: “Fornero” da fornaio, “Barbero” da barbiere, “Ferrero” da fabbro e così via in realtà anche in altre lingue e non solo in italiano.

Cognomi come “Rossi“, “Russo“, “Ricci” derivano da caratteristiche fisiche: ad esempio chi ha avuto questo nome per la prima volta aveva i capelli rossi oppure ricci.

Cognomi come “Napolitano“, “Romano” e così via, invece, si collegano ovviamente ai luoghi di origine dato che molte persone venivano appunto etichettate in base al posto nel quale erano nate, soprattutto se si trattava di persone meridionali.