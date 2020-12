Chi sono le 10 donne più pagate del 2020? Secondo l’annuale classifica di Forbes, Kylie Jenner è la celebrità più pagata dell’anno. All’età di 23 anni, l’imprenditrice è prima tra le 100 star in lista, in cui compaiono anche la sorella Kim Kardashian, Ellen Degeneres e la scrittrice J.K. Rowling.

Kylie Jenner

Secondo le stime di Forbes, la più piccola delle Kardashian avrebbe guadagnato nel 2020 ben 590 milioni di dollari: la maggior parte provenienti dalla vendita del 51% della sua azienda di cosmetica, la Kylie Cosmetics, alla rivale Coty. Forbes ha descritto la vendita del brand come uno dei più grandi affari mai fatti da una celebrità: circa 600 milioni di dollari in un colpo solo.

Ellen Degeneres

Al dodicesimo posto troviamo la conduttrice di talk show Ellen DeGeneres, che nel 2020 ha incassato 84 milioni di dollari. Conduttrice dal 2003 del suo famoso talk show, The Ellen DeGeneres Show, è anche ideatrice e produttrice del talent show Little Big Shots.

Ariana Grande

Al diciassettesimo posto troviamo Ariana Grande, 27 anni, la donna più ricca della musica con 72 milioni di dollari. Nel 2019 ne ha guadagnati 146 grazie allo Sweetener World Tour.

Taylor Swift

Con 63,5 milioni di dollari, Taylor Swift, al venticinquesimo posto della classifica, è la seconda cantante più ricca del 2020. Nel 2019 era stata, secondo Forbes, la cantante più pagata dell’anno, togliendo lo scettro a Katy Perry, la regina indiscussa del 2018 con i suoi 80 milioni di dollari.

J.K. Rowling

Al ventottesimo posto, con 60 milioni di dollari, si colloca la britannica J.K. Rowling, autrice della celeberrima saga di Harry Potter, nonché la seconda autrice più pagata al mondo dopo il prolifico James Patterson.

Billie Eilish

Con 53 milioni di dollari, Billie Eilish si colloca al quarantatreesimo posto della classifica di Forbes. La cantautrice statunitense è entrata nella classifica di Forbes Under 30 del 2019, debuttando nella classifica delle celebrità più pagate al mondo a soli 18 anni.

Kim Kardashian

Esattamente 48 posizioni dopo la sorellina Kylie Jenner, nella classifica delle celebrità più pagate del 2020 compare Kim Kardashian con i suoi 49.5 milioni di dollari. Solo nel 2019, Kim ha portato a casa 9,4 milioni di dollari grazie alle sponsorizzazioni su Instagram. Suo marito Kanye West, con 170 milioni di dollari guadagnati non solo con la musica, ma anche per le sponsorizzazioni per brand sportivi, è al secondo posto della classifica.

Judy Sheindlin

Al quarantanovesimo posto con la bellezza di 49 milioni di dollari, si colloca Judith Susan Sheindlin, meglio conosciuta come Judge Judy. Avvocato, ex giudice del tribunale della famiglia di Manhattan, personaggio televisivo, produttrice televisiva e autrice, è nota al pubblico americano per il suo programma Judy Justice, giunto quest’anno alla sua 25esima stagione.

Jennifer Lopez

Al cinquantaseiesimo posto della classifica delle celebrità più pagate del 2020 compare la regina del pop Jennifer Lopez con 47,5 milioni di dollari. Una delle celebrità più popolari quando si tratta di sponsorizzazioni, Jennifer Lopez ha accordi con Versace, DSW e Quay.

Pink

La decima donna più pagata del 2020 è Pink con 47 milioni di dollari. La cantante ha annunciato l’intenzione di donare 1 milione di dollari ai soccorsi per il coronavirus all’inizio di aprile dopo aver rivelato di essere stata contagiata.