Clamoroso abbandono a Uomini e Donne: colpo di scena per Maria De Filippi

Colpo di scena per Uomini e Donne con un abbandono che segna il programma di Maria De Filippi e le prossime puntate.

“Uomini e donne”, come sanno bene gli appassionati viene registrato, proprio per questo è possibile conoscere le anticipazioni relative a quello che accade in studio, in modo tale da poterle vedere con ancora maggiore interesse quando la puntata andrà in onda. La scelta di unire il “trono classico” e quello “over” presa qualche tempo fa da Maria De Filippi in un’unica puntata è stata premiata dagli ascolti, a conferma di come la conduttrice sappia sempre capire al meglio quali sian le aspettative del pubblico.

A volte, però, anche per lei può essere difficile prevedere alcune scelte inaspettate prese dai protagonisti, che possono scardinare ogni piano. Ed è quello che è accaduto in uno degli appuntamenti che a breve sarà in palinsesto.

“Uomini e donne”: un addio inaspettato

Chi arriva a “Uomini e donne” si augura di poter trovare l’amore, sperando di potersi mettere definitivamente alle spalle le esperienze negative vissute in passato. Anzi, spesso chi siede nel parterre è ormai completamente disilluso e sente completamente ferito, al punto tale da chiudersi per timore di soffrire nuovamente. Spesso, però, in questi casi è la vita a sorprenderci e a farci cambiare completamente idea.

A far battere il cuore può essere proprio una persona apparentemente diversa dai propri gusti personali, in grado però di toccare le corde giuste e di colpire anche chi è sensibile. Anche in questi casi, però, ci si può rendere conto di non essere in grado di aprirsi davvero e di pensare che sia meglio restare da soli per evitare di ingannare eventuali corteggiatori.

È quello che è accaduto a Manuela Carriera, una delle troniste arrivate in questa stagione, che in una delle ultime puntate ha deciso di abbandonare a sorpresa e chiudere questa esperienza. La ragazza si è infatti resa conto di non provare le emozioni necessarie per cercare di costruire una nuova storia d’amore lontana dalle telecamere, quindi ha preferito desistere in via definitiva. Maria De Filippi si augurava di essere di aiuto e di darle la possibilità di innamorarsi di nuovo, ma così non è stato. Almeno di un ragazzo presente in studio.

Quale sarà il destino di Manuela?

Manuela Carriero, che era rimasta con due soli corteggiatori, Carlo Marini e Michele Longobardi, ha deciso fosse meglio ormai abbandonare il trono. Lei era infatti convinta che nessuno dei due fosse davvero interessato a lei, anche se Michele ha voluto salutarla meglio e le ha consegnato una lettera di addio.

La ragazza avrebbe potuto comunque eliminare entrambi e attendere eventuali altri corteggiatori, ma molti la vedevano davvero poco a suo agio in questa veste, pensando quindi che innamorarsi fuori dagli studi fosse la scelta migliore per lei. Nelle ultime ore, però, ha iniziato a circolare una voce che sarebbe davvero clamorosa, se dovesse essere confermaa. Alfonso Signorini, infatti, sarebbe tentato di proporle di partecipare al “Grande Fratello“, con la speranza di risollevare gli ascolti e provare a creare un po’ di sano “trash”, poco apprezzato da Pier Silvio Berlusconi ma amato da chi segue i reality.

La sua timidezza potrebbe renderla poco adatta, ma la vecchia esperienza a “Temptation Island”, dove si era innamorata del tentatore Luciano Punzo, potrebbe essere un incentivo importante ad accettare.