Cinque capi da acquistare assolutamente con i saldi su Asos

Saldi, sconti, offerte. Il mese di luglio è iniziato alla grande con le proposte estive per i brand a prezzi decisamente stracciati. Noi, dopo avervi proposto i saldi di H&M, Mango e Zara, abbiamo selezionato per voi alcuni capi di uno degli e-commerce più gettonati quando si parla di abbigliamento e accessori a prezzi accessibili: Asos.

Sul loro sito, oltre a trovare un’ampia offerta di prodotti in saldo, con sconti fino all’80%, troviamo linee adatte a tutti, da quella petite a quella plus size.

Ecco quindi la nostra selezione dei cinque capi da accaparrarsi assolutamente durante i saldi estivi di Asos.

Vestito senza maniche con stampa monocromatica a quadretti

Un capo fresco, super estivo e perfetto sia per la città che per il mare. Stiamo parlando dell’abito in popeline con stampa monocromatica a quadretti bianchi e neri proposto da Stradivarius e disponibile tra i saldi estivi di Asos. Grazie al taglio in stile grembiule, l’abito proposto dal brand spagnolo low cost è comodo e versatile, da indossare con un paio di sneakers o dei sandaletti con tacco basso.

Foto Asos | Vestito a quadretti Stradivarius

Borsa a tracolla rotonda in vimini

Per l’estate ovviamente non può mancare uno degli accessori di tendenza degli ultimi anni: la borsa in vimini. Così, abbiamo selezionato per voi Emma, la borsa rotonda a tracolla in vimini proposta da Asos nella sua collezione Asos Design. Pratica e compatta, è perfetta per un aperitivo con le amiche, o con la vostra dolce metà, in città o al mare.

Foto Asos | Borsa rotonda in vimini

Gonnapantalone bianca in tessuto testurizzato

Un altro capo immancabile d’estate è la gonnapantalone, comoda e versatile, perfetta per tantissime occcasioni. Quindi, abbiamo selezionato per voi il modello proposto da Asos tra i saldi estivi, sempre della linea Asos Design. Questa gonnapantalone è realizzata in 100% cotone, è a vita alta ed è caratterizzata da pieghe sulla parte bassa.

Foto Asos | Gonnapantalone

Bucket hat lilla

Oltre alla borsa in vimini, un altro accessorio must have per l’estate è sicuramente il bucket hat. Per questo abbiamo selezionato per voi questo semplice, ma bellissimo, cappello realizzato all’uncinetto in color lilla, disponibile tra i saldi estivi di Asos e sempre parte della linea Asos Design.

Foto Asos | Bucket hat uncinetto lilla

Tuta corta con spalline sottili

Concludiamo la nostra selezione di articoli in saldo su Asos con questa tutina corta con spalline sottili in cotone con taglio scampanato, perfetto sia andare in spiaggia che per una passeggiata senza pretese in città.