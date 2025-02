5 cibi insospettabili che ti fanno gonfiare (e come evitarli!)

Problema comune a diverse persone, il gonfiore addominale può essere provocato da alcuni cibi che mangiamo. Ci sono anche alcuni alimenti che potremmo non aspettarci di vedere nella lista dei responsabili del fastidioso gonfiore. La maggior parte delle volte, questo avviene per via della fermentazione che accade nell’intestino provocando, di fatto, la produzione di gas.

Scopriamo insieme quali sono i cibi insospettabili che ti fanno gonfiare e come evitarli, così da poter diminuire l’effetto gonfiante.

Gli alimenti che gonfiano la pancia: l’elenco degli alimenti che fermentano nell’intestino

Una dieta poco equilibrata o degli alimenti difficili da digerire potrebbero dare problemi nell’intestino, fermentando e producendo gas. Questo – come detto – potrebbe provocare una pancia gonfia abbastanza fastidiosa. Ecco l’elenco degli alimenti che fermentano nell’intestino e che gonfiano la pancia.

Cavoli, boccoli e cavolfiore: questi sono conosciuti per il loro alto contenuto di sostanze solforate e fibre. Difficili da digerire, favoriscono la fermentazione così come la formazione di gas nell’intestino. Ovviamente, è meglio cuocerli e non mangiarli crudi così da rendere le fibre più digeribili. Legumi: lenticchie, fagioli e ceci sono, ad esempio, ricchi di proteine e fibre, oltre che di carboidrati complessi. Anche questi possono fermentare nell’intestino, abbastanza facilmente, generando gas. Per evitare il gonfiore della pancia, puoi immergere i legumi in acqua prima di cucinarli. È altrettanto consigliabile consumarli in piccole quantità. Succhi di frutta e bevande gassate: questi possono essere causa di gonfiore. Si sa che le bollicine favoriscono la produzione di gas nell’intestino, aumentando la pancia gonfia. Allo stesso modo, per quanto riguarda i succhi di frutta, gli zuccheri fermentano nell’intestino. Frutta secca: contenente zuccheri e fibre, anche questa può fermentare nell’intestino e questo nonostante i nutrienti contenuti in essa. Per evitare che ciò avvenga, è consigliabile consumarne in piccole quantità. Latticini: questi sono famosi per provocare gonfiore, soprattutto nelle persone che sono intolleranti al lattosio. Meglio, quindi, consumare latte vegetale come il latte di soia, il latte di mandorla e simili.

Insomma, conoscere gli alimenti permette di diminuire il gonfiore e migliorare il proprio benessere generale. Questi alimenti possono non essere eliminati del tutto, ma occorre consumarli con consapevolezza. Scopri anche perché dovresti mangiare più legumi, le proprietà che non ti aspetti e come eliminare il gonfiore addominale con la dieta giusta.