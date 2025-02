Bellezza e alimentazione: cibi che migliorano l’aspetto della pelle

L’alimentazione gioca un ruolo importantissimo per la salute dell’organismo. Anche la pelle potrebbe cambiare a seconda del tipo di dieta che si segue, ecco perché esistono dei cibi che sembrerebbero migliorare l’aspetto della pelle.

Inserire nel proprio piano alimentare determinati alimenti ti consente di vantare una pelle senza brufoli e priva di “imperfezioni“, anche se quest’ultimi possono dipendere da tanti altri fattori.

Bisogna ovviamente specificare che purtroppo avere una sana alimentazione non assicura al 100% una pelle priva di rughe, di brufoli e così via, però potrebbe sicuramente fare una differenza.

Ecco, quindi, cosa fa bene alla pelle del viso e quali sono gli alimenti che aiutano la rigenerazione della pelle!

Cosa mangiare per avere una bella cute: i cibi che migliorano l’aspetto della pelle

Per una pelle in salute è importante integrare nella propria alimentazione alcuni alimenti.

Non dovrebbero mancare ogni giorno, non solo per la pelle ma per la salute in generale, gli omega 3. Li trovi nel pesce azzurro e nel salmone oppure in alimenti vegetali come semi di lino, semi di chia e noci.

Anche la frutta gioca un ruolo importantissimo, tra i cibi che migliorano l’aspetto della pelle troviamo le more, le fragole, le prugne, i ribes, i lamponi e i mirtilli. Quindi tutti i frutti rossi possono aiutare a contrastare l’invecchiamento precoce.

Per stimolare la produzione di collagene, essenziale per mantenere la pelle tonica e compatta, è fondamentale consumare cibi ricchi di vitamina C. Tra questi troviamo gli agrumi, i kiwi, i pomodori, i peperoni, le fragole e le verdure a foglia verde, ovvero broccoli, cavoli, carciofi, asparagi, basilico e spinaci.

Un ottimo anti ossidante e anche anti infiammatorio è l’aglio, perfetto per rendere più saporiti primi piatti o secondi di ogni tipo. L’aglio è conosciuto anche per le sue proprietà antibiotiche, è ricco di vitamina C, B6, potassio, ferro, magnesio e calcio.

Cosa evitare, invece, per non “danneggiare” la pelle? Una pelle acneica, infiamma o semplicemente irritata potrebbe dipendere anche dal consumo elevato di determinati alimenti. Non esagerare con i carboidrati raffinati, evita anche le merendine confezionate e le bevande gasate. Una pelle poca tonica può dipendere anche dal consumo eccessivo di alcool.

Per una pelle sana non sottovalutare l’importanza della skincare. Dovrai prenderti cura della pelle del tuo viso 2 volte al giorno con prodotti specifici per la tua tipologia di cute!