Se aggiungi questo ingrediente al tuo ciambellone, potrai preparare un dolce senza zucchero facile e veloce

Come preparare la ricetta del ciambellone senza zucchero? Scopri come ottenere un dolce facile, veloce e anche molto leggero!

Cerchi idee per un dolce light e facile da preparare? Con gli ingredienti che probabilmente hai già in cucina, potrai preparare una merenda sfiziosa e dolce al punto giusto. Stiamo parlando del ciambellone senza zucchero, una ricetta estremamente facile da preparare anche per chi non ha mai preparato un dolce prima d’ora.

A conferire dolcezza al dolce ci penserà lo yogurt, il latte e soprattutto la purea di mela. Per questo motivo ti sconsigliamo di omettere quest’ultimo ingrediente dalla preparazione del dolce. In alternativa puoi sempre sostituire lo yogurt con uno yogurt alla frutta a tua scelta oppure scegliere l’acqua al posto del latte.

Come preparare il ciambellone senza zucchero, la ricetta light e facile da preparare

Per poter preparare il ciambellone senza zucchero dovrai tirare le uova fuori dal frigorifero almeno mezz’ora prima. È importante che le uova siano a temperatura ambiente per la preparazione di qualsiasi dolce.

Il ciambellone si conserverà per almeno 2 – 3 giorni e potrai gustarlo sia a colazione che a merenda!

Ingredienti

300 gr di farina 0

50 gr di fecola di patate

100 ml di latte

125 gr di yogurt

1 bustina di lievito per dolci istantaneo

20 ml di olio di semi

1 mela

Procedimento

Per poter preparare il ciambellone è importante partire dalla preparazione delle uova con lo zucchero. Quindi in una ciotola monta le uova con lo zucchero con delle fruste elettriche per almeno 5 minuti. Dovrai ottenere un composto spumoso. Aggiungi il latte a filo, continua a montare, poi unisci l’olio di semi. Grattugia una mela, aggiungila al composto insieme allo yogurt. Monta nuovamente con le fruste alla minima potenza. Setaccia la farina con l’amido di mais, incorpora anche il lievito per dolci istantaneo e unisci tutti gli ingredienti. A questo punto dovrai spegnere le fruste e iniziare ad amalgamare con la spatola. Effettua dei movimenti delicati altrimenti rischi di smontare l’impasto. Versa l’impasto che hai ottenuto all’interno di uno stampo per ciambellone imburrato e infarinato. Inforna a 180 gradi per circa 40 minuti. Prima di sfornare il ciambellone effettua la prova stecchino, così da assicurarti che sia ben cotto. Sforna, lascia raffreddare e rimuovi dallo stampo. Il tuo ciambellone senza zucchero è pronto per essere gustato!

