Il ciambellone alla zucca amato da tutta la famiglia: facile, profumato e irresistibilmente soffice

Il ciambellone alla zucca è una ricetta estremamente facile da preparare, perfetta per chi desidera sorprendere la famiglia con un dolce soffice e genuino durante la merenda del pomeriggio.

Se hai acquistato una zucca grande, perfetta per primi e contorni, usala anche per preparare questo delizioso ciambellone. La ricetta è semplicissima, avrai bisogno di pochi e semplici ingredienti che probabilmente hai già in dispensa.

Come preparare un ciambellone alla zucca alto e soffice

Con la zucca ci si può davvero sbizzarrire. Si tratta di un ortaggio versatile, perfetto sia per la preparazione di piatti salati che dolci sfiziosi.

Il ciambellone alla zucca può essere arricchito con molti altri ingredienti. Ad esempio, potresti aggiungere all’impasto delle gocce di cioccolato oppure renderlo ancora più soffice con l’aggiunta di yogurt o mascarpone.

Ingredienti

3 uova

180 gr di farina 00

40 gr di fecola di patate

200 gr di zucca già pulita

80 gr di olio di semi

80 gr di zucchero

1 bustina di lievito istantaneo per dolci

Procedimento

La prima cosa da fare è prendere una zucca, privarla dei semi e dei filamenti interni, e tagliarla a tocchetti piccoli. Se lasci i tocchetti grandi, la cottura sarà più lenta e poco uniforme. Sistema la zucca all’interno di un tegame, ricopri con mezzo bicchiere d’acqua e lascia cuocere per circa 5 minuti con coperchio. La zucca si sarà ammorbidita, quindi tritala con l’aiuto di un frullatore a immersione. In una ciotola monta le uova con lo zucchero, aiutati con una frusta elettrica così da ottimizzare i tempi. Ci impiegherai all’incirca 2 – 3 minuti. Aggiungi l’olio di semi a filo senza smettere di montare. A questo punto dovrai aggiungere la crema di zucca. Continua a mescolare con le fruste elettriche alla velocità minima. Setaccia la farina, la fecola e il lievito, quindi aggiungi i tre ingredienti al composto. Mescola nuovamente, poi prendi uno stampo per ciambellone imburrato e infarinato. Versa l’impasto e inforna a 180 gradi per circa 45 minuti. Prima di sfornare effettua la prova stecchino, poi lascia raffreddare e rimuovi dallo stampo il tuo ciambellone. Cospargi con zucchero a velo e porta in tavola il tuo dolce alla zucca!

Se ti dovesse avanzare della zucca, prova anche un primo piatto saporito e filante a prova di chef: il risotto alla zucca da preparare in poco tempo per tutta la famiglia!