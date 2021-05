Chiara Ferragni rilancia il trend animalier per la moda mare

Chiara Ferragni, grazie anche all’allentamento delle misure di restrizione imposte dall’emergenza Coronavirus, si sta godendo queste ultime giornate di maggio facendo una serie di viaggi fuori porta in compagnia della famiglia.

Ultima delle mete prescelte dall’imprenditrice digitale è stata Gargnano, sul Lago di Garda, dove la Ferragni ha sfoggiato un completino da mare delizioso che siamo certe diventerà un nuovo must have dell’estate 2021.

Per godere del sole e del clima mite a bordo piscina Chiara Ferragni ha scelto di indossare un meraviglioso bikini dalla stampa super animalier: base avorio chiaro, tempestato di macchie leopardate sui toni del nero e del marrone. Per completare il look dalla stampa aggressiva ma comunque piuttosto sobria, l’imprenditrice digitale più amata d’Italia è andata ad aggiungere un pareo coordinato, che mette bene in evidenza il suo vitino da vespa a soli due mesi dal parto della piccola Vittoria. Per andare a coronare il tutto, l’influencer ha scelto di indossare dei gioielli color oro, che si sposano alla perfezione con le tonalità calde e avvolgenti di bikini e pareo.

Il completino da mare leopardato indossato da Chiara Ferragni è del brand Calzedonia, modello Riccione, e questa volta è decisamente economico: infatti la combo di triangolo scorrevole e slip con lacci costa soltanto 40 euro. Insomma, questa volta la Ferragni ha voluto proporre un look davvero adatto a tutti i tipi di tasche.

Come ricreare il look proposto da Chiara Ferragni

Anche questa volta quindi Chiara Ferragni si prepara a lanciare un nuovo trend per la moda mare 2021. Se volete replicare il look proposto dall’imprenditrice digitale per le vostre vacanze, ma avete paura di risultare troppo aggressive, non preoccupatevi. Potreste ad esempio optare per uno spezzato e abbinare al vostro triangolo animalier uno slip nero o marrone, o viceversa: abbinate alla parte superiore monocolore una bella brasiliana animalier.

Se invece non siete convinte che un bel bikini leopardato possa fare al caso vostro, ma comunque non volete rinunciare a un tocco di colore e fantasia, potreste scegliere di inserire nel vostro guardaroba un bel pareo animalier, per dare un tocco in più al look quando lo ritenete necessario.