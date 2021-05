Chiara Ferragni rilancia i mini dress in tulle

Che Chiara Ferragni riuscisse a trasformare in tendenza praticamente qualsiasi cosa lo sapevamo già (vi ricordiamo solo una parola: mollettone per capelli ). L’imprenditrice digitale infatti ha il dono di essere una vera e propria fashion icon, capace di influenzare e imporre mode.

A riprova di tutto ciò, proprio ieri la neo mamma più amata d’Italia ha pubblicato una foto su Instagram indossando un meraviglioso mini dress in tulle che, siamo pronte a scommetterlo, diventerà il nuovo must have di questa primavera estate 2021.

Immortalata durante una delle sue uscite fuori con gli amici, Chiara Ferragni si è fatta ritrarre mentre indossa un delizioso abitino di tulle a fantasia vichy che ci richiama un po’ il mood di un’Alice nel Paese delle Meraviglie moderna e sofisticata.

La Ferragni, nonostante l’estate sia davvero ormai alle porte, però non ha abbinato questo abitino così primaverile a un paio di sandaletti o sneakers, ma ha preferito invece optare per qualcosa di decisamente più rock.

L’imprenditrice digitale infatti ha deciso di completare il suo look indossando un bel paio di stivali alti neri, che effettivamente si sposano molto bene con il vestito, che quindi è decisamente versatile e può essere declinato come meglio si crede, in modo più romantico o aggressivo in base ai propri gusti e al proprio mood.

Cosa indossa la Ferragni

Per creare questo look così fresco e primaverile Chiara Ferragni ha scelto di indossare un abito della collezione Primavera/Estate 2021 di Philosophy di Lorenzo Serafini.

Una cascata di tulle bianco e magenta tendente al rosso, le maniche a palloncino e lo scollo profondo: questo abitino si sposa perfettamente con i colori e con la fisicità dell’influencer, sembra quasi fatto su misura per lei. Stivali e borsa invece sono di Dior.

Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato casa

Solo qualche giorno fa, nelle sue stories su Instagram Chiara Ferragni ha annunciato che lei e il marito Fedez hanno comprato una nuova casa: “Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. Una casa familiare. Quella in cui siamo, anche se ci stiamo benissimo, è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la nostra casa dei sogni”.

Da tempo ormai si vociferava di una nuova dimora per la famiglia Ferragnez, soprattutto perché, con l’arrivo della piccola Vittoria, si è creato il bisogno di un’altra stanza.