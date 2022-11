Chiara Ferragni non le manda a dire: “Menti bigotte”, cosa è successo

Chiara Ferragni rompe il silenzio e non le manda a dire: “Menti bigotte“. Lo sfogo della fashion blogger arriva dopo la pioggia di critiche che ha invaso i social a seguito di alcune immagini condivise dalla moglie di Fedez. E lei parla anche del marito. Ecco cosa è successo, e cosa sta succedendo adesso…

Perché Chiara Ferragni ha parlato di “menti bigotte”

Foto Instagram | @chiaraferragni – Chiara Ferragni

“State fuori“. Tuona così Chiara Ferragni in una replica al veleno rivolta a chi la sta criticando per le foto e i video in intimo postati sui suoi canali social. Immagini a cui l’influencer ha abituato il suo pubblico e che ora, per chissà quale ragione, stanno innescando una bufera intorno alla sua scelta.

Poche ore dopo, Instagram e TikTok si sono trasformati nel teatro della sua epica risposta agli hater, con una serie di precisazioni che arriva ad affondare il colpo sulle “menti bigotte” che si celerebbero dietro le aspre polemiche esplose sul suo conto.

“Ma questi commenti: ‘Chiara ma che bisogno c’era? Chiara cosa ti succede? Guarda che tuo marito si inc***a. Non farlo arrabbiare’, perché io posto un video in intimo come ho sempre fatto nella mia vita. Voi siete fuori. Non c’è niente di più bello di trovarsi a proprio agio nel proprio corpo. E se voglio farlo vedere che male c’è? Non faccio del male a nessuno, tranne alle vostre menti bigotte“.

Non è la prima volta che la più famosa delle sorelle Ferragni si trova a fare i conti con critiche al vetriolo. In tempi non troppo remoti, la moglie di Fedez ha dovuto rispondere a chi avrebbe messo in discussione il suo ruolo di madre, ora quello di moglie. Insomma, non c’è mai fine alla cattiveria in Rete e la Ferry non ci pensa proprio a sacrificare la sua felicità per qualcuno e soprattutto per chi non conosce la sua storia oltre le maglie del gossip. Un motivo in più per dire che sì, ci piace anche per questo (oltre che per i suoi look, esplosione di sensualità e originalità).