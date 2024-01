Grande assenza alla Paris Fashion Week: manca Chiara Ferragni!

Chiara Ferragni non pervenuta alla Paris Fashion Week. La sfilata dedicata alle collezioni maschili non stuzzica l’interesse dell’imprenditrice digitale che preferisce partire con la sua famiglia piuttosto che partecipare all’evento

La Paris Fashion Week è iniziata, ma Chiara Ferragni manca all’appello. L’imprenditrice digitale è in mezzo al turbinio gossip e non solo. Dopo il caso Balocco, la giovane donna sta cercando di capire come muoversi nel suo mondo.

Le aspettative sono alte e molti sono rimasti delusi dopo le accuse di truffa aggravata lanciata contro di lei. Non solo il pandoro Balocco, ma anche l’uovo di Pasqua e la bamboletta mascotte della Trudy.

Insomma, Chiara è in attesa di scoprire il suo responso ed in questo momento di caos ha preferito prendersi “ventiquattr’ore fuori con la famiglia“.

Ci sono tutti alla Paris Fashion Week, “solo non si vedono i Ferragni”

La Paris Fashion Week è iniziata, ma Chiara Ferragni non ha preso il posto in prima fila di nessuna sfilata. Sembra proprio che l’imprenditrice digitale preferisca mantenere un basso profilo e questo è coerente con le scelte fatte dopo lo scoppio del caso Balocco.

Se prima era molto silenziosa sui social, adesso Chiara torna all’impazzata pubblicando un sacco di scatti dei suoi figli e delle nuove collezioni per il suo brand omonimo.

Invece di presentarsi alla Settimana della Moda, la Ferragni ha preferito partire in compagnia della sua famiglia limitando al minimo gli impegni lavorativi.

La continua mancanza della influencer da 29 milioni di followers a questi show, ha alimentato l’idea che molti marchi stiano mettendo fine alle collaborazioni con il suo brand.

Oltre il danno anche la beffa: l’impero Ferragni potrebbe andare incontro ad un grande declino.

Safilo ha infatti già abbandonato la curva portando con sé la licenza per la produzione degli occhiali firmati Chiara Ferragni. Anche la Coca Cola ha terminato la sua collaborazione con l’imprenditrice. Infatti, poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo doveva uscire uno spot in cui lei era volto protagonista del prodotto.

Ora anche Monnalisa sta pensando di interrompere la collaborazione con l’influencer. Come si dice: “Si sta come d’inverno, su Chiara Ferragni i suoi collaboratori“.

Non si sa se l’influencer abbia ricevuto o meno degli inviti per la sfilata della Paris Fashion Week. Bisogna però ricordare che Chiara non è mai stata tanto coinvolta nelle Settimane della Moda maschili.

Solitamente la Ferragni a questi eventi partecipa al fianco del marito Fedez e presenzia solo sfilate di Maison a cui è strettamente legata, come Prada e Versace.

Non si possono quindi fare tante illazioni in merito alla assenza di Chiara alla Paris Fashion Week. Non si può dire in modo ufficiale che sia stata esclusa dal mondo della moda