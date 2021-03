Mentre Fedez è alla prese con le emozioni del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni lancia la sua prima collezione di occhiali da sole. Che gli occhiali da sole siano uno degli accessori più amati dell’influencer, non c’erano dubbi, ma è la prima volta che Chiara Ferragni lancia una sua linea. Andiamo a scoprire i modelli, i colori disponibili e il costo!

Pop e colorata, la collezione ci riporta negli anni ’90!

La collezione, colorata, irriverente e decisamente pop, ci riporta agli accostamenti di colore e alle atmosfere degli anni Novanta. Ad annunciare l’arrivo della collezione, realizzata insieme a Luxottica e a Salmoiraghi e Viganò, è stata Chiara Ferragni in persona, che ha pubblicato ieri uno scatto su Instagram, dove esibisce la sua ultima creazione: un paio di occhiali, modello Bold Eye, verde brillante!

Occhiali da sole Ferragni: dove e quando si possono acquistare

Come annunciato dall’imprenditrice digitale, gli occhiali da sole possono essere preordinati sul sito ufficiale di ChiaraFerragnibrand e sul sito di Salmoiraghi e Viganò. L’inizio della vendita ufficiale è fissata per l’8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Occhiali da sole Chiara Ferragni: tutti pazzi per la versione glitterata!

Il costo degli occhiali firmati Chiara Ferragni è di 139 euro. I modelli tra cui scegliere sono due: i Bold Eye dalla montatura rettangolare e i Cool Eye con una linea leggermente allungata alla “cat eye“. Nero, verde, azzurro, rosa e anche in versione glitterata: sono queste le tinte di colore scelte da Chiara Ferragni per una collezione che promette di riportarci negli anni Novanta.

Se è vero che gli anni ’90 hanno avuto a lungo una cattiva reputazione in termini di moda, i pezzi ad essi associati rimangono tra i più divertenti e insoliti nel guardaroba di una donna. Tra le tendenze anni Novanta che stanno tornando alla ribalta, gli occhiali da sole di Chiara Ferragni sono un perfetto esempio di quanto, in tempi incerti, sia piacevole tornare ai decenni passati per trovare rifugio e indossare quegli accessori che ci hanno reso felici. Dunque, cosa aspettate?

