Dopo aver bruscamente interrotto le vacanze natalizie perché la loro Vittoria non stava tanto bene, i Ferragnez annunciano di aver contratto il Coronavirus. Attraverso una serie di Instagram Stories, Chiara Ferragni e Fedez rivelano di essere positivi al Covid e parlano delle loro attuali condizioni di salute e dei loro bambini.

Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: l’annuncio su Instagram

Brutta sorpresa sotto l’albero per Chiara Ferragni e Fedez che hanno scoperto poche ore fa di essere positivi al Coronavirus. La fashion blogger e il rapper lo hanno annunciato via Instagram, con una serie di Stories in cui hanno spiegato come stanno. I loro figli, Leone e Vittoria, sono negativi.

La notizia gli è arrivata oggi con l’esito di un tampone molecolare effettuato ieri, come spiegato dalla stessa influencer: “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, io e Fede siamo positivi. I bambini, non si sa come, sono negativi“.

Proprio per tutelare i loro piccoli, nell’impossibilità di stargli lontani a lungo perché necessitano di ovvie attenzioni da parte dei genitori, entrambi devono indossare le mascherine in casa per tutto il giorno. “Non possiamo mantenere una distanza più di tanto con loro, dovendoli accudire“, ha spiegato Fedez aggiungendo di essere asintomatici. “La nostra priorità – ha aggiunto – è che i bambini stiano bene“.

”Piccolo bilancio di questa situazione: lato positivo è che farò il Capodanno a casa – ha concluso poi nelle sue Stories – che è una conquista personale. Lato tragicomico: non ho una vita sociale eppure eccomi qua…“.