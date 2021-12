Salta il Natale dei Ferragnez alle Dolomiti. Chiara Ferragni e Fedez annunciano l’interruzione della vacanza in famiglia e il ritorno anticipato a Milano attraverso alcune Instagram Stories, in cui spiegano cosa succede.

Chiara Ferragni e Fedez rinunciano alle vacanze di Natale per la figlia Vittoria

“Vittoria non sta benissimo – racconta Fedez –, per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo. Ma dopo la brutta esperienza con il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza“.

La piccola Vittoria, secondogenita dei Ferragnez, avrebbe iniziato a star male dopo il fratellino Leone che, come spiega l’influencer, ha avuto febbre e poi tosse. La bimba è stata recentemente ricoverata a causa di un virus insidioso e ora i genitori prendono tutte le precauzioni del caso.

A parlarne è stata anche Chiara Ferragni, in alcune storie sui social: “Quest’anno non siamo fortunati con le vacanze. Leo aveva la febbre ieri, oggi ha solo tosse. Però l’ha presa Vittoria. Visto lo spavento di qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali, non si sa mai. Speriamo di no“.

La foto della vigilia in famiglia, seppur domestica, non è comunque mancata, con uno scatto che vede tutti e quattro sotto l’albero…