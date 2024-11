Il dolce senza cottura con le mele e la cannella, questa cheesecake è perfetta per l’autunno

La cheesecake mela e cannella è senza cottura e piace a tutti. Ecco gli ingredienti e il procedimento da seguire step by step!

Cerchi idee per un dolce fatto in casa senza cottura ideale per l’autunno inverno? Ecco la ricetta della cheesecake alla mela e cannella che ti farà fare un figurone con tutta la famiglia e gli ospiti della domenica!

Un dessert che apprezzeranno tutti, anche i bambini, il procedimento è molto semplice anche se i tempi di riposo in frigorifero sono abbastanza lunghi.

Il nostro suggerimento, infatti, è quello di preparare la torta almeno 3 – 4 ore prima, così da lasciarla rassodare in frigorifero il più possibile prima di poterla tagliare e gustare in compagnia. Ecco come preparare la cheesecake con le mele e la cannella!

Come preparare la cheesecake con la mela e la cannella

La mela e la cannella sono due ingredienti perfetti da abbinare per il periodo autunnale e invernale. Non perdere le nostri ricette migliori con le mele che puoi arricchire con un pizzico di cannella a piacere!

Ingredienti

200 gr di biscotti secchi

100 gr di burro

250 gr di mascarpone

250 gr di crema spalmabile

150 gr di panna da montare

2 cucchiai di zucchero a velo

2 mele

2 cucchiaini di cannella

Procedimento