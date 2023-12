Cestini di Parmigiano idee facili da copiare per antipasti sfiziosi

Se volete preparare dei cestini di Parmigiano per i vostri antipasti sfiziosi, ecco delle idee per farcirli al meglio con un pizzico di originalità.

Volete rendere indimenticabile il menu delle feste, vero? Però non volete stare a tribolare troppo ai fornelli, con tutto quello che avete da fare! Vi capiamo, proprio per questo vi diamo delle idee facili da mettere in pratica per farcire dei golosi cestini di Parmigiano.

Prima di tutto scopriamo come si preparano i cestini di formaggio, vedrete che è un gioco da ragazze, e poi diamo delle idee per riempirli con ingredienti appetitosi. Il tutto vi richiederà pochissimo tempo e potrete poi dedicarvi alla preparazione di altre prelibate bontà per i vostri ospiti.

Idee per farcire i cestini di Parmigiano

I cestini di Parmigiano sono dei deliziosi contenitori realizzati con il formaggio grattugiato. Si preparano in pochi minuti con una ricetta semplice. Prendete una porzione di formaggio grattugiato e distribuitela uniformemente sulla padella già calda in modo da formare un disco sottile. Fate cuocere a fuoco medio alto finché il formaggio diventa dorato.

A questo punto staccate il disco dalla padella e modellatelo su una ciotolina rovesciata per ottenere la caratteristica forma di cestino. Una volta raffreddati, i cestini di parmigiano sono pronti per essere farciti in tanti modi diversi e diventare dei perfetti antipasti di Natale. Ecco alcuni esempi.

Se li volete fare i cestini di Parmigiano ripieni di verdure vi basta spadellare i vostri ortaggi preferiti per cuocerli mantenendoli croccanti al punto giusto. Potete usare zucchine, fagiolini, carciofi, piselli, peperoni, patate, broccoli, cavolfiori, zucca… E chi più ne ha più ne metta! Il nostro consiglio è di scegliere le verdure in base alla stagione.

Per fare i cestini di formaggi ripieni di funghi trifolati saltate in padella i funghi dopo averli tagliati a fettine, con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Fate cuocere per circa venti minuti o qualcosa in più, dipende dalla quantità dei funghi che avete messo a cucinare, poi fate raffreddare prima di inserirli nei cestini.

Per arricchire queste tipologie di cestini di Parmigiano potete anche aggiungere dei formaggi cremosi o cubettini di caciotta o emmental. Oltre a erbe aromatiche profumatissime e spezie.

Infine, per i cestini di Parmigiano ripieni di mousse potete seguire la ricetta del mousse al salmone e riempire con essa i vostri deliziosi contenitori di formaggio. Potete poi servire le vostre creazioni come piatto d’effetto in occasioni speciali o per arricchire in modo sfizioso il buffet per una serata tra amiche. Vedrete, farete un figurone!