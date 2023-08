Cerotto anti stress: che cos’è, come usarlo e quanto costa

Esiste un cerotto in grado di ridurre lo stress? A “svelarlo” è stata niente meno che la duchessa di Sussex, Meghan Markle.

Durante una passeggiata in solitaria a Montecito, in California, è stata paparazzata la Duchessa più chiacchierata di sempre. Sebbene la donna sia al centro dell’attenzione per le vicende travagliate con la famiglia reale e questioni coniugali, a catalizzare l’attenzione da parte dei media e dalla popolazione, è stato un bizzarro cerotto al polso. In realtà non si tratta di un prodotto per tamponare alcuna ferita, bensì di un prodotto pensato appositamente per alleviare lo stress e ridurre i livelli d’ansia.

La curiosità degli appassionati di gossip si è quindi focalizzata su questo dettaglio, che se adottato da un personaggio del suo calibro, non può fare altro che promettere i risultati sperati. Il prodotto in questione si chiama NuCalm, un dispositivo calmante che attiverebbe il sistema nervoso parasimpatico, cioè regolerebbe i comportamenti involontari del corpo. Tale cerotto sarebbe in grado di garantire uno stato funzionale per ciò che riguarda le capacità motorie, il livello di attenzione e le capacità cognitive. Il tutto senza intaccare il sistema nervoso in maniera invasiva.

Cerotto anti stress: come funziona e quanto costa

Il prodotto in questione si presenta come fosse un cerotto – braccialetto, che quindi ricopre la circonferenza del polso. L’azienda produttrice NuCalm spiega che la sensazione, una volta indossato, sarebbe quella di “avere un controllo da remoto del proprio cervello”. Andando così a migliorare la qualità del sonno, ridurre la sensazione di stress e tutte le conseguenze che ne derivano. Questo senza l’utilizzo di farmaci maggiormente invasivi, ma utilizzando comunque meccanismi delle neuroscienze clinicamente provati.

NuCalm è un cerotto che va indossato sul polso sinistro e sarebbe in grado di ridurre lo stress favorendo il rilascio nel corpo e nel cervello del cosiddetto GABA (l’amminoacido naturale che abbassa l’adrenalina). Dopo l’avvistamento sul braccio di Meghan Merkel pare ci sia stato un vero e proprio picco di vendite in tutto il mondo.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, il prezzo varia in base alla quantità: Una confezione di 20 cerotti costa 80 dollari mentre quella da 100, 400 dollari. Sebbene sia una cifra abbastanza alta, i risultati ottenuti ripagherebbero le aspettative. Oltre ad andare a contrastare lo stress, sarebbe utile anche per coloro che soffrono di infiammazioni ricorrenti, visto che permetterebbe di aumentare la risposta immunitaria. Il prezzo insomma, prometterebbe di valere la spesa.