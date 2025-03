Cerimonia in primavera, i consigli di stile da seguire per un look impeccabile

La guida definitiva su come vestirsi se sei stata invitata a una cerimonia in primavera! Ecco i consigli di stile da seguire.

La primavera è periodo di cerimonie, ma qual è il look ideale da sfoggiare in vista di una festa importante? Che sia una comunione o un matrimonio è importante seguire alcune regole, questo perché durante la bella stagione il clima risulta essere ballerino. Potresti sentire freddo così come iniziare a sudare, quindi farsi trovare preparate con il look giusto è sicuramente molto importante.

Quali sono i consigli di stile da seguire? Se la cerimonia è in primavera, ecco la guida su come vestirsi per evitare di commettere errori!

Cerimonia in primavera: come vestirsi

Il look può variare a seconda della cerimonia a cui si è stati invitati. Nonostante ciò, esistono delle accortezze da mettere in pratica in qualsiasi occasione.

Per un look impeccabile è importante sapere che potrebbero esserci degli sbalzi di temperatura inaspettati, per questo motivo dovresti prendere in considerazione l’idea di vestirti a strati, senza rinunciare all’eleganza.

Le guru della moda sconsigliano l’utilizzo delle calze in primavera, se tendi a essere una persona freddolosa, quindi, ti consigliamo di optare per un long dress o per un completo con pantaloni dal taglio sartoriale e blazer.

Porta con te una mantella o un coprispalle, potrai tirarlo fuori nel momento in cui le temperature iniziano a scendere, specialmente se la cerimonia ha inizio nel primo pomeriggio.

Se l’abito si abbina a un blazer, ti consigliamo di poggiare sulle spalle questo capo d’abbigliamento elegante così da ottenere un look adatto alla stagione e allo stesso tempo dal tocco raffinato. Non perdere i nostri consigli su come abbinare il blazer senza commettere errori!

Per una cerimonia in primavera la scelta delle scarpe è molto semplice: se si tratta di un evento di giorno potreste addirittura iniziare a sfoggiare i primi sandali con il tacco, altrimenti opta per una classica décolleté o una slingback più romantica.

In base alla tipologia di cerimonia potrai scegliere che modello di scarpe indossare, il nostro suggerimento è di optare per una calzatura sì elegante, ma comunque comoda e pratica da essere indossata a lungo.

Scegli abiti di fantasia o con tonalità accese, perfetti per il periodo primaverile. Non dimenticare l’importanza di concludere il look con gli accessori giusti: non esagerare con collane e orecchini, piuttosto punta a qualcosa di minimal così da mettere in risalto il vestito scelto per l’occasione.

La borsa dovrà essere mini, puoi sceglierla della stessa tonalità delle scarpe! Con questi consigli trovare il vestito giusto per una cerimonia in primavera sarà molto più semplice.