Centrotavola per il matrimonio: le idee più originali da copiare

Fra le attività da mettere in programma quando si organizza un matrimonio: la creazione delle decorazioni per il ricevimento sono fra quelle che possono prendere un poco di tempo in più.

Con un po’ di creatività il fai da te può essere è un valido (ed economico) aiuto. Si possono infatti realizzare tantissimi elementi: da tableau di matrimonio ai segnaposto per gli ospiti passando per inviti, bomboniere e addobbi floreali.

Fra le decorazioni più originali che si possono creare ci sono senza ombra di dubbio di centrotavola da posizionare sui tavoli della sala ricevimento.

Alti, bassi, con candele, con fiori, e ancora: a tema, eleganti, moderni oppure classici. Abbiamo raccolto tantissime immagini per ispirarvi nella creazione dei vostri centrotavola per le nozze con il fai da te. Sfogliatele tutte e lasciatevi ispirare.

La prima cosa da fare sarà decidere lo stile delle vostre nozze e in base a questo anche i fiori da acquistare. Volete un matrimonio shabby chic? Un ricevimento elegante o qualcosa di semplice? A voi la decisione!

Centrotavola in stile shabby chic

Per realizzare un centrotavola in stile shabby chic avrete bisogno di alcune bottiglie di vetro e vasetti di marmellate sempre in vetro. Vi serviranno poi delle candele e dei nastri o della corda grezza per uno stile più campagnolo.

Per quanto riguarda i fiori si adattano benissimo a questo stile delle margherite, ranuncoli ma anche rami di ortensie da abbinare a spighe di grano.

Come realizzare un centrotavola elegante

Se volete realizzare un centrotavola più elegante, il consiglio è quello di utilizzare le rose e il classico ma sempre bellissimo velo da sposa.

Con una spugna da fiorista create una semisfera che appoggerete su un piatto in argento (potete anche utilizzare dei sottopiatti in cartone argentato più pratici ed economici!).

Ora non vi resta che tagliare il gambo delle rose e infilarle nella spugna che avrete leggermente bagnato. Infine coprite i buchi tra un fiore e l’altro con dei piccoli rametti di velo da sposa. Otterrete così una semisfera ricca e piena da posizionare al centro del tavolo, un addobbo floreale raffinato e di grandissimo effetto.

Volete qualcosa di particolare e unico? Ecco le idee più suggestive per realizzare dei centrotavola originali e d’effetto.

Centrotavola per il matrimonio fai da te

Centrotavola con le candele

Centrotavola country

Centrotavola eleganti in vetro

Centrotavola con le calle

Centrotavola in legno

Centrotavola con le piante aromatiche

Centrotavola con i palloncini

Centrotavola originali e moderni

Avete visto che belli! C’è veramente l’imbarazzo della scelta! Sfogliate con calma le fotogallery che abbiamo raccolto per voi per capire quale sia il centrotavola più adatto per il vostro ricevimento di nozze.

Un consiglio? Scegliete prima il tema che legherà tutte le decorazioni e poi successivamente il materiale che più si addice per quello stile.