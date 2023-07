Cena a tema fast food sì, ma senza strappi alla dieta: tre ricette gustose e light

Realizzare dei piatti a tema fast food è possibile anche durante la dieta. Le ricette light ne riproducono perfettamente il sapore.

Seguire un regime alimentare è molto importante se si vogliono ottenere dei risultati, soprattutto se si tratta di voler perdere peso. Iniziare una dieta però non vuol dire dover rinunciare a mangiare cibi gustosi. Se è equilibrata ed efficace, infatti, dovrebbe includere alimenti nutrienti e saporiti per garantire un benessere generale.

Sarà semplicemente necessario fare attenzione a dosi, grassi e calorie, il/la nutrizionista saranno in grado di aiutare in questo percorso, per avere una guida alimentare da seguire. È bene associarla anche all’attività fisica, per ottenere risultati ancora più efficaci e immediati.

Tre ricette light da fast food

L’alimentazione potrà essere ancora più funzionale se si andrà a creare un equilibrio tra alimentazione e attività fisica, e non sempre si dovrà trattare di dire di no a determinati alimenti. Ciò che molti non tengono in considerazione, è il fatto che tanti cibi reperibili nei fast food, street food e così via, possono essere riprodotti tranquillamente in modo alternativo anche in casa.

In questo modo si potrà mangiare sano anche senza dover rinunciare a quel gusto speziato e ricco di molti alimenti. Esistono alcune ricette che sono in grado di fornire la versione alternativa a numerosi piatti da fast food, solitamente molto grassi e calorici, che se preparati con un po’ di attenzione possono essere realizzati in casa ottenendo lo stesso gusto soddisfacente. Ecco idee di 3 ricette light da fast food da riprodurre nella propria abitazione. Per le dosi basterà seguire quelle presenti nella dieta dove necessario.

1- Hamburger con cotoletta di pollo light

Ingredienti

Fettine di pollo;

Insalata verde;

Sale q.b.;

Pepe q.b.;

1 cucchiaio di olio Evo;

Panini tondi (è consigliato utilizzare nella dieta del pane integrale/d’avena/di cereali/ecc.)

Panatura

1 uovo;

30g di pangrattato (per un effetto ancora più light si può utilizzare pangrattato integrale) o 30g di farina (può essere anche di riso, avena, ceci, ecc.) oppure cereali.

Per la salsa

Yogurt bianco;

1 pizzico di sale;

1/2 cucchiaio di senape (facoltativo).

2- Kebab di pollo

Ingredienti

Piadina light;

100g di cosce di pollo disossate;

100g di petto di pollo;

Sale q.b.;

2 cucchiaio olio Evo;

Spezie varie (pepe, paprika, curry, cumino, cannella, cipolla tritata, rosmarino, agli tritato disidratato, e altre a piacimento);

40g di insalata verde;

Pomodori;

Cipolle (facoltativo);

100g di yogurt bianco.

3- Milk-shake alle fragole

100g fragole;

25g yogurt greco magro;

25g di latte scremato;

Estratto di vaniglia o gocce d’aroma q.b.;

2 cubetti di ghiaccio.

Consigli

Per preparare questi gustosi piatti si può fare riferimento ai quantitativi della propria dieta, facendo attenzione alle dosi di sale, carboidrati e proteine. Per quelli salati è possibile anche utilizzare delle salse light che possono essere trovate sia online che in alcuni shop fisici. Giocare con le varie spezie potrà essere un trucchetto funzionale per sentire ancora di più il sapore di un alimento come fosse stato preparato in un fast food. I piatti salati possono essere preparati al forno evitando di friggere, oppure un’altra alterativa può essere quella di utilizzare la friggitrice ad aria.